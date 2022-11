Čtyřiadvacetiletý obránce v letošním ligovém ročníku ještě neslezl z trávníku, když ve všech podzimních zápasech odehrál celých devadesát minut a v této statistice patří mezi posledních šest hráčů v celé soutěži. Pro odchovance Mladé Boleslavi bude sobotní špíl i trochu pikantní, v Pardubicích v sezoně 2018/2019 hostoval. „Teď chci ukázat, že my jsme ti lepší,“ hecuje Klíma.



Kubo, čeká vás prestižní derby proti Pardubicím, s čím do něj půjdete?

Je to určitě duel, který budeme chtít zvládnout, protože pokud se nám povede vyhrát, tak zápas zhodnotí podařený podzim. Vítězství v derby by ho podtrhlo, i když pak zbývá odehrát ještě dvě utkání. Rozhodně nás však nic lehkého nečeká.

V současné době jste v mnohem lepší formě, když proháníte nejlepší ligové týmy, zatímco Pardubice jsou poslední a moc se jim nedaří. Bude aktuální forma hrát roli?

Věřím, že ano. Ale může to i z tohoto důvodu být pro nás těžší, protože oni mají velkou motivaci se vybičovat a dostat se z té nálady a nepohody právě v derby. Tímhle zápasem to mohou určitě změnit. My si naopak musíme dát pozor na nějaké uspokojení a potvrdit tu sérii výher.

Vy jste v Pardubicích byl v minulosti na hostování, je to pro vás speciální zápas a máte díky tomu větší motivaci je porazit?

Určitě ano. (směje se) Teď hraji za Hradec a chci ukázat, že my jsme ti lepší.

V minulém kole jste vyhráli 3:0 v Českých Budějovicích, které hrály téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Lukáše Havla, jak moc vyloučení zápas ovlivnilo?

Hodně. Sice si myslím, že i v první půli jsme byli lepší a vytvořili jsme si nějaké šance, ale nebyli jsme schopni dát gól. V závěru první pětačtyřicetiminutovky jsme navíc měli štěstí, že nebyla písknutá penalta. Po vyloučení Havla se naše šance výrazně zvýšily, protože on byl opravdu nebezpečný ve standardkách. Ze hřiště odešel jejich velký faktor a troufnu si říct, že to rozhodlo o našem vítězství. Hlavně bych v tom zápase chtěl vyzdvihnout Petra Kodeše, podal výborný výkon, dopředu rozdal hodně míčů, skoro nic nezkazil. (směje se)

Stává se z něj lídr?

Velký lídr a hlavně takový playmaker. Řekl bych až špílmachr. (Do rozhovoru vstupuje Petr Kodeš, který kontroluje, jestli se slova jeho spoluhráče nahrávají)

Loňská sezona byla pro Hradec historicky úspěšná, vy jste však nepolevili a pořád jste ve špičce. Jak zatím dosavadní ročník hodnotíte, není to trochu nadplán?

Upřímně jsem si před sezonou do hlavy nedával nějaká očekáváni. Prostě jsme do toho šli stejně jako v minulé sezoně a chtěli jsme výsledky potvrdit, což se zatím daří.

Jakub Klíma, obránce Hradce Králové.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Vaší hlavní zbraní je neprostupná obrana. Obdrželi jste stejně branek jako pražská Slavia, to je skvělá vizitka týmu i vás samotného, že?

Máte pravdu, je to skvělá vizitka. Z obrany vycházíme hodně, doufám, že nám to takhle vydrží. My se občas potřebujeme zlepšit v útočné fázi.

Patříte mezi posledních šest hráčů v celé lize, kteří odehráli všechny zápasy a nebyli ani jednou střídáni. Cítíte velkou důvěru od trenéra?

Beru to jako podporu, že mi věří. Jsem moc rád, že mi dává takhle velkou příležitost. Bylo mým velkým cílem, abych hrál a tým byl úspěšný.

Hradec je pořád vnímán tak, že by měl bojovat někde ve spodní polovině tabulky, možná v jejím středu. Vy už jste však druhou sezonu pevně zakotveni v nejlepší šestce. Není už čas koukat i nahoru?

Postavení v tabulce je takové, že člověk samozřejmě má tendenci koukat i nahoru. A i proto nás neskutečně mrzí ta prohra na Spartě. Minimálně bod jsme měli uhrát a bylo by to lepší. Určitě se chceme pořád posouvat.

Nový stadion roste před očima, je to téma v kabině a velká výzva si na něm zahrát mezi elitou?

Pro nás už před sezonou bylo velkou motivací, abychom dokázali tu loňskou sezonu zopakovat a na novém stadionu se hrála první liga.