Tým přes zimu doznal minimálních změn, zažil jste něco podobného a jak to berete? Jak říkal pan Sabou, před sezonou bylo v kádru změn strašně. Odešlo deset kluků, jiných deset přišlo. Když dojde k takové obměně, je to velký zásah do kabiny. Měli jsme půlrok, abychom kluky začlenili a všechno si sedlo. Proto nebyl v zimní přestávce důvod do toho sahat a dělat převratné změny.

Bude letošní jaro pro vás to nejtěžší? Vypadá to, že jste v nejhorší výchozí pozici. V tabulce to tak vypadá, ale každá půlka sezony je strašně složitá. Podobně náročná byla i minulá. Hlavně v tom, že tabulka byla hrozně vyrovnaná. Tenhle ročník nebude jiný, naše výchozí pozice je nějaká, ale může se stát, že první dva zápasy vyhrajete, což vás posune na úplně jiné pozice. My se budeme soustředit, abychom chytli začátek jara a dobře do toho vstoupili.

Votroky povede do jara s kapitánskou páskou na ruce defenzivní záložník Petr Kodeš. Buldok, jenž ve městě pod Bílou věží kroutí čtvrtou sezonu, zažil na soutoku Labe a Orlice postup do ligy, úspěšné roky v azylu. Teď je potřeba udržet nejvyšší soutěž.

Povedlo se nové hráče začlenit?

Já si myslím, že ano. V přípravě šlo vidět, že si kabina sedá, měli jsme dobré výsledky a je pouze na nás, přenést je do startu jara.

Co by mělo být největší sílou současného týmu?

Síla Hradce? My se musíme vrátit k nepříjemnému fotbalu, který každému soupeři v lize vadí. Pokud budeme tohle plnit a takovou roli zastávat, neměli bychom v lize mít problémy.

Loňskou sezonu jste dohráli pod trenérem Koubkem, v průběhu sezony převzal tým kouč Kotal, je to v něčem jiné?

Každý trenér má nějakou vizi a je pouze na hráčích, aby ji přijali. Vesměs je to dost podobné. Snažíme se být vzadu pevní a kompaktní, přidat do toho rozehrávku. V přípravě jsme to pilovali, teď to musíme ukázat na ostro.

Na zimních soustředěních jste odehráli šest zápasů, ani jednou jste neprohráli, jak jste spokojený s výsledky?

Příprava byla povedená. Hráli jsme těžké zápasy proti silným protivníkům, ve kterých se nám výsledkově dařilo, zvládali jsme je. Je to pro nás ohromná motivace do nedělního startu. Ukázali jsme si, že v týmu je síla a že dokážeme být v lize konkurenceschopní.

Hradec v přípravě Soustředění Malta: Hradec Králové – Austria Vídeň 0:0, Olomouc – Hradec Králové 1:1, Hradec Králové – Trnava 2:1.

Soustředění Turecko: Hradec Králové - Oboloň-Brovar Kyjev 2:0, Hradec Králové – Gostivar 1:1, Šachtar Doněck – Hradec Králové 0:2.

Byli jste skoro dvacet dní v zahraničí pouze s týmem. Pomohla vám soustředění ještě více stmelit partu?

Rozhodně. Nejprve jsme byli asi osm dní na Maltě, potom v Turecku. Jste tam spolu od rána do večera, poznáváte se, sžíváte se. Jak už jsem říkal, v létě přišlo spoustu nových kluků a tohle nám výrazně pomohlo a je to velký plus do sezony.

V týmu máte dva zkušené špílmachry Ladislava Krejčího a Václava Pilaře, jak bude důležité, aby zůstali zdraví?

U nás to není o jednotlivcích, máme to založené na týmovém výkonu. Musíme být jednotní a potřebujeme, aby byli zdraví všichni hráči a mohli pomoci týmu.