Kodeš o Evropě v Hradci: My se teď musíme soustředit pouze na zápas s Teplicemi

Už jen dva kroky chybí fotbalistům Hradce Králové k výjimečnému počinu. Zvládnout odvetu s Teplicemi a následně v jednom utkání porazit celek z pátého místa. Pokud by se to povedlo, byla by to pohádka. Votroci by po 29 letech hráli evropské poháry. Podle kapitána Petra Kodeše je to však ještě hodně daleko. „K pohárům vede ještě dlouhá cesta,“ říká.

Vítězný pokřik fotbalistů Hradce Králové po výhře v Teplicích. | Video: www.fchk.cz