Před reprezentační pauzou si fotbalisté Hradce Králové ověřili, že na nejvyšší soutěž mají, byť Plzeňští měli v nohách i hlavě nečekané vyřazení z Evropské konferenční ligy na půdě CSKA Sofia, které přišlo tři dny před zápasem s Hradcem.

„Klukům jsem říkal, že kdy jindy můžeme Plzeň porazit než teď,“ zdůraznil trenér Miroslav Koubek, který ukázal, že Plzeň dobře zná, vždyť s Viktorií v roce 2015 získal mistrovský titul.

„Vím, jak to v Plzni chodí,“ usmíval se. „Ale hráče jsem upozorňoval je na to, že musíme vsadit na totální nasazení. Bez toho to nepůjde,“ dodal Koubek.

Skvostný gól jako dárek manželce k narozeninám

Tak jako je vítězství nad Plzní vzpruhou pro celý tým Hradce Králové, tak výstavní trefa je skvělou odměnou pro Jakuba Radu. Vždyť loni v zimě se bývalého reprezentanta zřekli Bohemians jako nepotřebného, trápila ho zranění.

„Všude jsem slyšel, že na ligu už nemám. Bylo to těžké období,“ vracel se k předchozím měsícům.



UŽ NEDOUFAL: V Hradci všem Jakub Rada dokazuje, že ještě může v lize bavit diváky fotbalovými kousky.

„Tenhle gól pro mě hodně znamená. Už jsem v to ani nedoufal. Obrovsky si toho vážím,“ přiznal Rada.

„Když si to promítnu v hlavě, že jsem dal gól Plzni, jednomu z nejlepších týmů u nás a vůbec, že jsme teď s Hradcem porazili Plzeň, když jsme ještě nedávno objížděli druholigové týmy, tak je to parádní pocit,“ vyznal se Rada.



OSLAVA: Svůj výstavní gól Jakub Rada věnuje své ženě. „Musím to oslavit s rodinou a s manželkou. Měla narozeniny, bude mít oslavu, tak ji nemusím nic kupovat. Tohle bude hezký dárek,“ svěřil se.

Trenér Miroslav KoubekZdroj: www.fchk.cz/Luboš Lorinc„Jsou to cenné tři body. Navíc proti takovému soupeři. Pro nás je to obrovská vzpruha,“ glosoval výhru zkušený středopolař Jakub Rada, který o vítězství rozhodl v 58. minutě nádhernou střelou do horního rohu.

V prvních pěti duelech Hradečtí za soupeři herně nezaostávali, ale hlavně první tři zápasy s Bohemians, Karvinou a Libercem nepřetavili k vítězství. Vyválčili jen tři remízy 1:1, přestože měli víc šancí. Ale to, co se Votrokům nepovedlo tehdy ani v následných duelech na Slovácku (0:1) a na Spartě (0:4), dokázali proti dalšímu silnému týmu. A na kontě mají šest bodů. Týmové nadšení a chuť, které začínaly pomalu uvadat, dostaly nový náboj.

„Doufám, že nás to nakopne. Tým není tolik zkušený a potřebuje si takový úspěch v lize osahat. Z některých kluků teď snad spadne ostych a respekt. V předchozích utkáních jsme vždycky takové pasáže měli a dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým,“ zdůraznil čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Votroci opravdu ze sebe vymáčkli všechno. První poločas přežili i díky výborným zákrokům brankáře Viléma Fendricha. „Ve druhé půli jsme věděli, že nám může pomoci štěstí, a to nám také přišlo naproti při krásné střele Jakuba Rady. Pak už to bylo jenom o tom zápas ubojovat,“ uvedl trenér Koubek.

Záložník Jakub Rada.Zdroj: Michal FantaA hradecký kouč, který ve středu 1. září oslaví 70. narozeniny, mohl děkovat tam nahoru i kvůli sobě, že ho osvítilo a autora vítězné trefy Jakuba Radu nestáhl ze hřiště už dřív, jak měl v úmyslu.

„Nebudu si hrát na hrdinu a přiznávám, že Kubu Radu jsem chtěl střídat, jelikož ve středu hřiště jsme nestíhali, ale o přestávce jsem si říkal, že ještě počkám,“ přiznal Koubek.

Sám Rada brzké stažení ze hřiště komentoval po zápase následovně: „Ještě jsme se o tom s trenérem nebavili. Pravdou je, že v první půli nám tam haprovalo napadání a posouvání. Vždycky nám tam vyplaval volný hráč. Nevypadlo to dobře. Trenér tam chtěl udělat nějakou změnu a já jsem byl na paškále. Naštěstí ji neudělal,“ usmíval se Rada, který dal vzápětí koučovi ráznou odpověď.

Jeho rána zpoza šestnáctky byla skvostná. Zapadla do rohu branky Jindřicha Staňka. „Dá se říct, že to byl nejhezčí gól mojí kariéry,“ usmíval se Rada.

Slavit se příliš nebude, byť je nyní ve FORTUNA:LIZE reprezentační přestávka. „My budeme slavit prací, ve středu máme pohár, tak jedině další víkend," dodal Jakub Rada.

Hradec ve středu 1. září sehraje zápas MOL Cupu na hřišti FK Olympie Březová. K dalšímu ligovému zápasu nastoupí v neděli 12. září v Českých Budějovicích.