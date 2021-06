Jak se těšíte na působení v Hradci?

Těším se, pochopitelně, protože jsem už ani nepočítal s tím, že ještě půjdu do akce. Takže mě nabídka Hradce mile překvapila, dohodli jsme se a jsem tady.

Jste určitě zvyklý na nějaký systém přípravy. Bylo potřeba něco doladit? Bude to v něčem jiné?

Já mám představy o své přípravě takové, jaké mám. Podmínky, které se tomu vytváří v Hradci, a to se stačí podívat tady kolem, jsou naprosto vyhovující mým představám.

Budete tedy většinou zůstávat v prostředí malšovického stadionu?

Máme i soustředění v Písku, třetí přípravný týden. Tam je to také v pořádku. To, co chci s mužstvem udělat, k tomu mám bez problémů vytvořené podmínky.

Neměl jste trošku hrůzu z toho počasí a předpovědi na úvod přípravného období?

Ani ne, mě tyhle teploty nevadí, to je v pohodě. Teď budou lehčí tréninky na zapracování, pořádně na to vlítneme až od pondělka.

Plán Votroků v přípravě: pět zápasů a soustředění v Písku

V prakticky totožném hráčském kádru, který vybojoval postup, zahájili hradečtí fotbalisté přípravu na nejvyšší soutěž. Na úvodním tréninku nechyběla posila z Opavy Štěpán Harazim, naopak v klubu skončil Miloš Vučič, o dalších změnách se jedná. První přípravný duel sehrají Votroci 26. června v Opatovicích s pražskými Bohemians (11.00), následovat budou zápasy v Písku v rámci soustředění (3. 7., 10.15), s Příbramí (10. 7. na Střížkově, 11.00), Náchodem (14. 7. na Bavlně, 17.00) a Chrudimí (17. 7. v Holicích, 17.00).

Dosavadní trenér Frťala vybojoval s týmem postup. Je tedy neobvyklé přebírat pozici po někom, kdo uspěl. Jak to vnímáte?

Myslím si, že pozitivně. Když to mužstvo postoupilo, tak má samozřejmě svoji kvalitu. Zdenko tady odvedl velice dobrou práci. Řekl bych, že přebírám připravený a dobře organizovaný tým. Musím jenom smeknout klobouk před tou prací, která se tu udělala, ať už se jedná o trenéra s jeho pomocníky, nebo o samotný mančaft.

Konzultoval jste s trenérem Frťalou některé věci?

Jo, měl jsem se Zdenkem asi padesátiminutový rozhovor, bylo to po telefonu kvůli tehdejším možnostem. Bavili jsme se o hráčích, způsobu hry, specifikách a tak dále.

Odpovídal jeho pohled vašemu pohledu?

Tohle jsme nekonzultovali. Já jsem si rád poslechl jeho názory, potřeboval jsem si to utříbit a myslím si, že jsme se v mnoha věcech nelišili.

Tušíte, jak moc bude tým potřeba posílit? Jste už nějakým způsobem seznámen se současným kádrem?

Znám ho velice dobře, dneska si ty informace najdete bez problémů. Myslím si, že každého hráče znám velmi dobře. Znám i herní způsob mužstva, jakým se prezentovalo ve druhé lize. Ale pravda, že vždycky je dobré ten mančaft okysličit, oživit a přivést nové tváře, už jenom z toho důvodu, že vzniká větší konkurence a tím pádem předpoklad ještě větší pracovitosti.

Přechod ze druhé do první ligy znáte. V čem si myslíte, že bude pro vás coby nováčka největší rozdíl? Na co budete muset hráče připravit v současné nejvyšší soutěži?

Především na tempo a intenzitu hry. Druhá liga z mého pohledu, co jsem měl možnost srovnání, má v zápasech nižší tempo. K tomu bude zapotřebí dobrá fyzická příprava, na tom musíme zapracovat. Tím nechci říct, že by byl Hradec nějak špatně trénovaný, naopak, je to velmi dobře trénované mužstvo. Ale pojďme to posunout ještě o level výš.

Říkal jste, že máte Votroky vysondované. Kde vidíte přednosti a nedostatky týmu?

Kladem je dobrá organizace hry, mužstvo ví, co chce hrát. Je v něm velice dobrý útočný potenciál. O nedostatcích jsem už trochu mluvil, hráči si určitě musí zvyknout na větší atak, intenzitu a možná i agresivitu, která je v některých ligových zápasech hodně silná. Byť se v minulosti mohlo zdát, že to tak není. Český fotbal už není pomalý, je intenzivní a rychlý.

VOTROCI ve čtvrtek odstartovali přípravu na ligovou sezonu.Zdroj: fchk.cz/Michal Petrák

V 1. kole vám los přisoudil Bohemku, kterou jste trénoval naposledy. Bude to pro vás speciální?

Proč? Los nám přivede do Boleslavi Bohemku, tak se s tím musíme popasovat. Sice jsem tam trénoval, ale to i v dalších klubech. Takže když přijede další tým, který jsem vedl, také to může být speciální. Já to ovšem takhle nevidím. Teď jsem trenér Hradce, Bohemka a další soupeři, s nimiž se střetneme, jsou v řadě a pro mě je to situace, kterou bych nenazýval jako speciální.

Domácí zápasy budete hrát v azylu v Mladé Boleslavi. Regionální rival z Pardubic byl vloni v Ďolíčku velmi úspěšný. Přesto je to určitá nepříjemnost?

Je to realita. Pardubický příklad je velice zajímavý a pro nás dobrý, že se to dá zvládnout i s tímto hendikepem.

Boleslavské prostředí dobře znáte. Jaké by mohlo být pro několik stovek fanoušků, kteří tam z Hradce vyrazí?

Věřím tomu, že bude dobré, hlavně po sportovní stránce a z hlediska toho prostoru. V tento moment je asi lepší, že budeme mít menší stadion, když už budeme v azylu. I v menším počtu hradeckých fanoušků, který neočekávám v nějakých masách, se kulisa vytvoří. Chtěli bychom je vyzvat, aby nám maximálně pomohli. Byli bychom za to moc rádi. Když budeme hrát s Bohemkou, se Spartou, se Slavií, tak nejsem naivní a je jasné, že jich tam přijede víc. Ale budou tam i jiní soupeři a každý pomocný hlas fanouška nám tam může vytvořit solidní prostředí.

Jedním z vašich asistentů bude Adrian Rolko. Byla to volba po komunikaci s hradeckým klubem nebo už jste měl tuto možnost v hlavě dřív?

Měl jsem ji v hlavě hned od začátku. Standa Hejkal jako zkušený ligový trenér byl první volbou. Ta zkušenost v jeho podobě přišla a potom jsem si přál, aby to byl někdo z místních trenérských zdrojů. Adrian pracoval v Boleslavi, tak jsem se s ním spojil a nabídl jsem mu tuhle možnost a přání, že bych si to takhle představoval. On na to slyšel a já jsem za to rád. Jde o velkou postavu hradecké kopané. I z pozice budoucnosti je dobré, když u týmu pracuje někdo, kdo má minulost i oblíbenost ve městě i v klubu a zároveň se může posouvat do nějakých dalších rolí ve své trenérské kariéře.