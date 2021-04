Takže soupeři klokaní kabinu nevyklidíte?

Ne, ne. Je to i součást dohody.

Pardubice jsou sedmé, získaly 35 bodů. Není to na nováčka v této fázi soutěže trochu moc?

Rozhodně patří k příjemným překvapením soutěže. Ty body si uhrály zaslouženě. I díky sympatickému hernímu projevu.

Nadchly vás něčím?

Hlavně zachytily úvod soutěže. Dodalo jim to sebedůvěru, která jim v honbě za body hodně pomáhá.

Sestavu vzhledem ke zraněním, dohodám o hostování či karetním trestům hodně obměňují. Je pro trenéra soupeře potom zvlášť těžší ušít taktiku?

Je pravda, že těch změn tam je poslední dobou víc. Na druhou stranu mají ustálený herní projev. Hráči, kteří se dostanou na trávník, plní dané role podobně. Takže z pohledu trenéra to zase až tak složité není.

Zdobí je i abnormálně soudržná parta. Jsou si vaše týmy v tomto směru podobné?

Specifika pardubické kabiny podrobně neznám. Mohu mluvit jen za nás. V Bohemce to tak máme.

Na podzim skončil duel remízou 1:1. Stačil by vám teď bod zvenku?

(usmívá se) Myslím, že oba týmy budou hrát na vítězství. Proti Pardubicím jsme naposledy nastoupili krátce po karanténě, nebylo to z naší strany stoprocentní. Minule si bod zasloužily, ve druhém poločase byly lepší. Teď to doufám bude jinak.

S Jabloncem jste hráli naposledy bez gólů. Je pro Bohemku slabší koncovka zásadním problémem?

Bohužel tím naše hra i výsledky trpí. Nemyslím si, že by to vyloženě bylo špatnou koncovkou, protože vpředu máme hráče, kteří góloví jsou. Spíše nám chybí větší podpora od zbytku týmu. Ať ze zálohy nebo od krajních obránců.

Východočeši naopak porazili Olomouc… Rozhodl Brazilec Ewerton. Jde o hráče, který stojí za povšimnutí?

Mají celou řadu šikovných kluků, které zdobí sebevědomí a odvaha v útočné fázi. Není to je Ewerton. Jmenovat lze třeba Hlavatého či Tischlera.

Co veterán Pavel Černý, kterého dobře znáte z dávného působení v Hradci Králové?

(úsměv) Taky umí zazlobit. Díky svým zkušenostem přenáší klid do důležitých situací. Spíše šance připravuje.

Pardubické zastupitelstvo nedávno odkleplo přestavbu stadionu. Myslíte, že i tenhle fakt žene ambiciózního nováčka vpředu?

Určitě si v Pardubicích oddechli. Dlouho to bylo na vážkách. Teď mají jistotu a mohou se soustředit hlavně na sportovní stránku.

Podobně se situace vyvinula v sousedním Hradci Králové. I vy jste v tomto klubu zažil éru slibů ohledně výstavby nového stadionu. Nyní to opravdu vypadá nadějně. Viděl jste projekt?

Viděl. Je moc pěkný. Ty časy z před čtrnácti let si samozřejmě vybavuji. Jednání o různých povoleních probíhala neustále, dlouho se přešlapovalo na místě. Tak to snad už klapne.

Když už jsme u Hradce: co říkáte počínání Votroků ve druhé lize? Postoupí?

S Hradcem jsme hráli přípravný zápas. Mužstvo je složené dobře, je vyvážené. Postoupit je vždycky složité. Roli favorita musíte unést. Zkušení fotbalisté typu Jakuba Rady či Pavla Dvořáka tomu mohou hodně pomoci. Věřím, že si s tím Hradec poradí.