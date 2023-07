Čtvrtý přípravný duel v letním období odehráli fotbalisté Hradce Králové. Na závěr tradičního letního soustředění v Písku porazili 3:0 druholigové Táborsko, když dvě branky z penalt dali Daniel Vašulín a Jakub Rada. Svůj první zásah v hradeckém dresu zaznamenal Ladislav Krejčí.

Hradec v Písku porazil 3:0 Táborsko. | Foto: Jan Škrle.

Votroci šli do vedení hned ve 12. minutě, když byl ve vápně faulován Gabriel a nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Vašulín. Ve 34. minutě šli Východočeši do dvoubrankového vedení. Juliš přesným centrem na zadní tyči našel volného Krejčího, který přesnou hlavičkou nedal gólmanovi šanci a otevřel svůj hradecký účet. „Výborný centr od Juldy, natlačil jsem se před obránce a rybičkou to dobře trefil. Myslím, že to byl docela pěkný gól,“ popsal premiérovou branku Krejčí. Definitivní tečku udělal v 81. minutě špílmachr Rada, když proměnil další nařízenou penaltu po faulu na Koubka.

„V první řadě jsme rádi, že jsme utkání zvládli výsledkově. A myslím, že jsme ho zvládli i herně. Ukázali jsme si nějaké věci, které budeme chtít aplikovat během sezony. Samozřejmě tam byly i chyby, které pramenily i z únavy ze soustředění, ale jinak jsme pracovali dobře,“ doplnil Krejčí. Po návratu z Písku čekají na svěřence trenéra Jozefa Webera ještě dva přípravné duely před startem FORTUNA:LIGY.

Už ve středu se v Trutnově utkají s Žižkovem, který postoupil do druhé ligy. V sobotu pak bude na řadě ostrá generálka proti B týmu pražské Sparty. Prvoligovou sezonu zahájí Hradec Králové v sobotu 22. července na hřišti pražské Slavie.

FC Hradec Králové – FC Silon Táborsko 3:0 (2:0).

Branky: 12. Vašulín z pen., 34. Krejčí, 81. Rada z pen.

Hradec Králové: Zadražil (46. Bajza) – Čech, Ševčík (46. Kučera), Leibl (46. Klíma), Gabriel (46. Harazim), Kodeš (46. Rada), Smrž, Krejčí (46. Pudhorocký), Juliš (46. Horák), Vašulín (46. Šašinka), Pilař (46. Koubek).