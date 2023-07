Poslední dny odpočítávají fotbalisté Hradce Králové před startem nového ročníku FORTUNA:LIGY. Východočeši ho začnou nejtěžším možným způsobem, když je los prvního kola posílá na hřiště pražské Slavie (sobota 18.00), tedy jednoho z hlavních aspirantů na zisk titulu. Votroci do letošní sezony, která má být díky novému stadionu historická, vstoupí s výrazně obměněným kádrem. Asi největším jménem v sestavě trenéra Jozefa Webera bude zkušený záložník LADISLAV KREJČÍ (31)

Ladislav Krejčí. | Foto: Roman Vlačiha

Krejčí sice v loňské sezoně neodehrál jediný zápas, když byl mimo sestavu letenského klubu, na druhou stranu příprava v novém působišti mu vyšla náramně. Dostal se zpět do herní praxe, v šesti zápasech vstřelil dvě branky a hlavně se zase bavil fotbalem. V Hradci věří, že by Krejčí měl být jedním z tahounů týmu.

Jste po minulé sezoně, kdy jste neodehrál jediné soutěžní utkání, hladový?

Jsem hladový. Už jsem několikrát říkal, že mi to moc chybělo a těší mě, že jsem dostal možnost nastupovat do zápasů. V přípravě jich bylo dost a mám radost, že jsem do každého z nich mohl zasáhnout. Zase jsem si to osahal. Pauza byla fakt dlouhá.

V Hradci se dostavuje nový stadion, jak velkým lákadlem pro vás je?

Nebudu nic zastírat – obrovským. Fotbal se má dělat pro lidi, to znamená před diváky, aby byly plné stadiony. Když jsem viděl arénu, která se tady vytvořila, tak si myslím, že lidi budou chodit a bude jenom na nás, abychom předváděli dobrý fotbal, který je bude bavit a budou chodit co nejvíc. Chtěl bych, aby to fungovalo jako ve světě, že se diváci půjdou podívat na zápas a budou to mít jako kulturní zážitek. Věřím, že to takhle můžeme pojmout, fanoušci budou taky hladoví, protože neměli dva roky fotbal.

Jestli se vše stihne dokončit, tak se k prvnímu domácímu zápasu budete muset prokousat přes dvě velmi náročná úvodní kola. Nejprve hrajete v Edenu proti Slavii, poté v Plzni.

Někdy bychom s těmi soupeři hrát museli. Mně to nevadí, že je to hned na startu. Jsou to sice dvě venkovní kola, ale já se na ně těším. Budou plné stadiony a já věřím, že na zápasy budeme dobře připraveni a že favority potrápíme a uděláme i nějaké body.

Hradec je v posledních dvou sezonách velkým katem Slavie, už vám spoluhráči v kabině říkali, co na tým Jindřicha Trpišovského platí?

Ještě jsme se takhle nebavili, protože jsme šli zápas od zápasu. Až v tomhle týdnu všechno postupně směřuje k prvnímu utkání.

Ladislav Krejčí.Zdroj: Lubomír Douděra

Jak jste spokojený s přípravou, dostával jste hodně prostoru, dal jste dvě branky, to vypadá na povedený návrat?

Já jsem hlavně rád, že jsem mohl být na hřišti, moc jsem se na to těšil. Hodnocení svých výkonů bych nechal na trenérech. Nemám rád se hodnotit, ale pro mě je nejdůležitější ta možnost, že mohu hrát znovu fotbal. Věřím, že v sezoně budu platný a Hradci pomůžu.

Jaké jsou tedy vaše vnitřní pocity, celou minulou sezonu jste pouze trénoval, zápasy nula. Teď jste se dvakrát trefil, pomůže to na zvednutí sebevědomí?

Takhle jsem to neřešil. Spíš než potřebu zvednout sebevědomí, jsem pociťoval natěšenost se vrátit zpět na plac. Celý týden trénujete, pak v neděli koukáte, jak jdou kluci hrát a nemůžete do toho zasáhnout. Teď mám konečně zase tu možnost ukázat něco na hřišti. Navíc jsem se cítil uvolněně, doufám, že to bude vidět.

Poprvé v kariéře jste v menším klubu, je to v něčem jiné?

Neřekl bych, že je to extra jiné. Samozřejmě nějaké změny jsou, ale pro mě je všechno pozitivní. Od prvního dne, co jsem přišel, jsem byl nadšený. Kabina je skvělá, funguje to výborně. Hned jsem se cítil velice dobře a věděl, že tohle je správný krok. Všechno ale bude záviset na výsledcích. Předpoklad toho, že výsledky budou a budeme hrát dobrý fotbal, tam díky skvělé partě je.

Sportovní ředitel Jiří Sabou zmínil, že se cíle pro letošní sezonu nemění, to znamená vyhnout se skupině o záchranu. Jaké je to pro vás, když jste měl ve Spartě vždy ty nejvyšší ambice?

Všichni bychom se chtěli umístit co nejlépe, ale je důležité mít odrazový můstek, jak Jirka řekl, a to je umístění do desátého místa. Ty dva předchozí roky byly pro Hradec fajn. Kluci udělali progres a byli vždycky nepříjemní. Já si pamatuji, že když Hradec přijel v posledních dvou letech na Spartu, tak jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Teď začneme pokorně a potom můžeme přidávat a koukat výš.

Máte bydlení v Hradci, nebo zůstáváte v Praze?

Zatím zůstávám v Praze, ale bydlení hledám. Tenhle týden se jdu na nějaké podívat. Jeden byt už jsem viděl, ale ten jsem bohužel nedostal. Vybrali si někoho jiného. (směje se) Před zápasem, po něm a když máme dva tréninky, zůstávám tady zatím na hotelu. Snad brzy najdu byteček, kde si budu moct odpočinout.