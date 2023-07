Dohodnuto, potvrzeno! Dres fotbalového Hradce Králové bude v nové sezoně oblékat Ondřej Šašinka. Pětadvacetiletý útočník na východě Čech trénuje od začátku přípravy, v těchto dnech byl jeho příchod z ostravského Baníku definitivně oznámen. Odchází naopak Filip Kubala. Votroci dnes zakončí soustředění v Písku duelem s Táborskem (10.30).

Nová hradecká posila Ondřej Šašinka (v černém). | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Šašinka však poslední dva ročníky v nejvyšší soutěži strávil ve Slovácku na hostování. V minulém ročníku naskočil do 19 duelů.„Angažmá v Hradci pro mě představuje novou výzvu, kterou ve své kariéře potřebuji. Jsem rád, že tu mohu být. Delší dobu jsem strávil na hostováních, cítím, že teď patřím do klubu, kde se mnou počítají,“ říká rodák z Frýdku-Místku.

TRASA HRADEC – BANÍK

Na hrotu by měl Šašinka nahradit odcházejícího Filipa Kubalu, který naopak přestupuje do Baníku. To bude velmi složitý úkol, protože Hradci s ním odchází sedm vstřelených branek z předchozí sezony. Za dvě nesmírně vydařené sezony nasbíral Kubala 12 gólů a osm asistencí. „Ty dva roky pro mě byly obrovské, protože jsem si město i kluky oblíbil a mám je hrozně rád. Měli jsme skvělou kabinu, bylo to báječné. Loučení je těžké, ale já jsem věděl, že jednou přijde, protože sny, cíle a ambice mám větší. Chci ve fotbale dokázat ještě víc,“ uvedl Kubala. Ale zpátky k nové hradecké akvizici. Šašinka věří, že ve městě pod Bílou věží dostane více prostoru než v posledních dvou sezonách, kdy v dresu Slovácka odehrál 993 ligových minut.

Příprava 4. zápas: FC Hradec Králové – FC Silon Táborsko (F:NL), dnes 10.30, hřiště Písek

„Rozhodně chci strávit co nejdelší čas na hřišti. Jsem útočník, takže doufám, že mužstvu pomůžu svým výkonem a taky nějakým tím gólem,“ přeje si. Velkou výzvou jako pro všechny Votroky je nový stadion, který bude poprvé otevřen 5. srpna proti Českým Budějovicím.

„Byl jsem tam jen na skok, ale musím říct, že vypadá opravdu skvěle. Věřím, že v Hradci teď bude o fotbal velký zájem,“ těší se Šašinka. A jak vzpomíná na Hradec jako na soupeře? „Byl nepříjemný pro každého v lize. Minulý podzim jsem proti němu hrál oba zápasy a ani jeden nebyl vůbec snadný. V obou jsme vyhráli těsně o jediný gól, v druhém nám navíc pomohla penalta,“ dodal mladý fotbalista.

VRCHOL SOUSTŘEDĚNÍ

Už dnes na svěřence trenéra Jozefa Webera čeká čtvrtý přípravný duel v předsezonním období. V Písku se od 10.30 představí proti druholigovému Táborsku. Tím Votroci uzavřou tradiční soustředění v jihočeském městě. Východočeši zatím v letním přípravném období ještě neprohráli, když nejprve porazili 4:0 Libčany, poté remizovali 1:1 v Jičíně s Vlašimí. Naposledy pak přehráli Vyškov 3:1.

Teď na ně čeká další test už se třetím druholigovým protivníkem. Následující středu pak fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice zamíří do Trutnova, kde vyzvou Viktorii Žižkov, která se po roce v ČFL vrací do národní ligy. Generálku na nový ligový ročník obstará zápas proti béčku pražské Sparty, ten se bude hrát 15. července.