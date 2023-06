/ROZHOVOR/ Fotbalisté Hradce Králové dnes ve sportovním areálu na Bavlně zahájili přípravu na nový ročník první ligy. Nechyběl ani útočník Filip Kubala. Na trávník však se spoluhráči z posledních dvou sezon nevyběhl. Přišel se pouze rozloučit, protože od vedení klubu dostal zelenou k tomu, aby se mohl připravovat na sezonu v ostravském Baníku, kam má namířeno. Záležet teď bude na tom, jestli se oba kluby dohodnou.

Filip Kubala má namířeno z Hradce do Ostravy. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

V Hradci jste se loučil s kabinou a realizačním týmem, odcházíte tedy do Ostravy?

Bylo to rozloučení hlavně kvůli klukům. Asi si zjistíte, že se připojuji k Baníku a jdu s ním do přípravy. Zatím je to pouze povolení od klubu a budu čekat jestli jednání mezi Hradcem a Ostravou dopadnou.

Nový hradecký trenér Jozef Weber počítal s tím, že nejspíš odejdete, jak jste to měl vy?

Určitě to nechci zakřiknout před podpisem. Všechno může dopadnout jakkoliv, ale dneska mi to takhle vyšlo, že jsem se mohl s kluky vidět a rozloučit se. A doufám, že se to dořeší.

Jak berete případný přesun do ostravského Baníku, minulou sezonu na tom byl Hradec výsledkově lépe.

Za mě se to podle jedné sezony hodnotit nedá. Osobně je pro mě Baník Ostrava top klub v Česku. Já už jsem tam v mládeži rok hrál, pocházím odtamtud, takže pro mě je to něco velkého. A i pro rodinu, kamarády a známé. V kraji je Baník Ostrava pojem. V Hradci jsem zažil dva krásné roky, tohle je pro mě posun.

Kroužila kolem vás i pražská Slavia. Byl přestup na pořadu dne?

Zájem tam byl, ale tím, že Baník projevil na konci uplynulé sezony mnohem větší snahu, tak mi to udalo jasný směr a rozhodl jsem se takhle. Uvidíme, jak to dopadne.

Ligové statistiky Filipa Kubaly v Hradci



Sezona 2022/2023 - 27 zápasů, 7 branek, 4 asistence, 2020 minut.

Sezona 2021/2022 - 30 zápasů, 5 branek, 4 asistence, 1464 minut.

Během sezony jste vstřelil sedm branek, ale také jste byl delší čas zraněný, jaké to bylo?

Se zraněním jsem doposud nikdy žádný problém neměl, takže pro mě bylo všechno nové. Musel jsem se trošku jinak starat o tělo. Je to klišé, ale věci v životě fungují rozdílně, když vám je osmnáct a nebo třiadvacet. Fotbalový čas ubíhá jinak a zranění přicházejí. Je to jen o tom s tím počítat a připravit se na ně. Samozřejmě to zabrzdilo cíle, které jsem měl v hlavě.

Dvě sezony v Hradci byly úžasné, když jste skončili šestí a osmí…

Rozhodně. Já jsem sem přišel ze Slovácka. Vytáhli si mě pan Sabou a pan Jukl. Tímto bych jim chtěl i poděkovat za vstřícnost, že s Baníkem mohu jít do přípravy a zahájit s nimi od prvního dne. Ty dva roky pro mě byly obrovské, protože jsem si město i kluky oblíbil a mám je hrozně rád. Měli jsme skvělou kabinu, bylo to báječné. Loučení je těžké, ale já jsem věděl, že jednou přijde, protože sny, cíle a ambice mám větší. Chci ve fotbale dokázat ještě víc.