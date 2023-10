/ROZHOVOR/ V jeho životopise najdete pouze tři kluby. Ve Spartě fotbalově vyrostl, strávil tam krásné roky. V italské Boloni prorazil na evropskou top úroveň, zahrál si jednu z nejlepších soutěží světa. Teď se v Hradci Králové snaží restartovat kariéru. Exreprezentačnímu záložníkovi Ladislavu Krejčímu (31) se to daří. Na východě Čech trochu v ústraní všem ukazuje, že fotbal hrát nezapomněl. V neděli, kdy Votroci hostí tým z Letné, bude mít o motivaci postaráno.

Ladislav Krejčí zve krátce na zápas Hradce se Spartou. | Video: Deník/Vladimír Machek

Spartu má pořád v srdci, i když ho loni odstavila, nemohl hrát zápasy a v létě hledal nové angažmá. „Říkal jsem to už dříve, po Spartě rozhodně plivat nebudu. Žádnou zášť necítím, naopak když nebudou hrát proti nám, tak jim samozřejmě fandím. Ale v neděli se budu soustředit jenom na Hradec a udělám všechno, abychom byli úspěšní,“ ujišťuje Krejčí.

V neděli nastoupíte poprvé proti Spartě, kde jste strávil podstatnou část kariéry, dělá to s vámi něco?

Zatím ne, ale sám jsem zvědavý, jaké to bude v den zápasu i těsně před ním. Co přijde za emoce při nástupu, protože při hře na to člověk už nemyslí a pouze se soustředí na samotnou hru. Nikdy v kariéře jsem to nezažil, takže sám nevím, jaké to bude. Odpověď na tuhle otázku budu znát spíš až po utkání.

Budete motivovat spoluhráče nějakou speciální prémií?

Určitě něco vypíšu, v hlavě už mám dokonce nápad, ale nechám ho v kabině.

Čeká vás asi pořádně emotivní zápas, nehrozí, že budete přemotivovaný?

Věřím, že ne. Jsem už zkušený hráč a dokážu si s tím poradit. Vypětí bude o trochu větší než v normálním zápase, ale nic, co bych neměl zvládnout.

Loni vás Sparta odstavila, nezasáhl jste do jediného zápasu, budete chtít trenérovi Brianu Priskemu dokázat, že možná udělal chybu?

Já mám s Brianem dobrý vztah. On věděl, jaký hráč jsem, proto není potřeba si něco dokazovat. Spíš se na utkání hrozně těším. Na stadionu budu mít spousty kamarádů a známých. Věřím, že se nám povede uhrát nějaké body a že se předvedeme dobrou hrou.

Jste s někým ze soupeřova kádru v kontaktu, dojde na hecování?

Většinou to mám tak, že když hraji zápas proti klukům, které znám, minule to byl třeba Mára Matějovský, teď to jsou David Pavelka či mladej Krejda (jmenovec Ladislav Krejčí), tak s nimi moc v kontaktu nejsem. Když už si napíšeme, tak je to většinou o jiných věcech než o fotbale. Věci kolem fotbalu prostě neřeším a už vůbec si nepíšeme o tom, kdo bude a nebude hrát, takhle jsem byl vychovaný.

Jak vnímáte svého mladšího jmenovce, kapitána Sparty?

Láďa je jednoznačný lídr Sparty, vyrostl z něj velký hráč. Přitom když jsem se vracel z Itálie, ještě takové vůdcovské schopnosti neměl. Bylo vidět, že je to šikovný hráč, že má před sebou velkou budoucnost, ale jak vyzrál a do jaké pozice se dostal, to klobouk dolu.

Víte, co na něj platí?

To ukáže až zápas. Uvidíme, kolik vůbec soubojů spolu budeme mít, protože většinou hrajeme každý na jiné straně hřiště.

Jste trenérovi Kotalovi k ruce s přípravou na Spartu?

Rozhodně jsem, když něco chce, tak mu, poradím je silné slovo, ale řeknu svoje, protože jsem tam byl a viděl jsem pod ruce Briana Priskeho. Vím, co po klucích chce. Tohle můžu našemu trenérovi předat, jak on s tím naloží do taktiky, to je samozřejmě jeho věc.

Ladislav Krejčí (FC Hradec Králové)Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Pan Kotal vás vedl i na Letné, jak na období pod ním vzpomínáte?

Hráli jsme s ním Evropskou ligu, vzpomínám si na super zápas na Celticu. Měli jsme pár dobrých a zajímavých duelů. Čerpám z toho, že se známe. Víme o sobě věci, které se k fotbalu hodí.

Sparta v lize ještě neprohrála, jaký na vás dělá dojem?

Zrovna ve čtvrtek jsem je viděl s Betisem, kdy jsem to bral jako studijní materiál, abychom věděli, co čekat. Myslím, že všichni v kabině se na to podívali. Hrají skvělý, útočný fotbal. V Seville odehráli velice dobrý první poločas. Presují, jsou nepříjemní, vepředu mají kvalitu, vzadu se nebojí hrát. Čeká nás náročný soupeř, ale výzvy má člověk rád a já se na zápas ohromně těším. Doma jsme silní, přijdou fanoušci a já věřím, že Spartu potrápíme a budeme nepříjemný protivník.

Jak těžko se na ni připravuje z pohledu toho, že napříč soutěžemi často výrazně mění sestavu?

Řekl bych to asi takhle. Sparta často mění hráče, ale styl hry po taktické stránce se nemění. Rozestavení bývá stejné a mění pouze kus za kus. Pak je to o aktuální formě, jak komu to sedne. Jenom v tom bych hledal rozdíl.

Atmosféra bude skvělá, dlouho dopředu bylo vyprodáno…

Mně se tady hraje skvěle. Stadion je úžasný, atmosféra skvělá. Vždy se těším na každý domácí zápas. Věřím, že fanoušci nás poženou za tím, abychom valili, co to půjde, protože všem nám je jasné, že abychom Spartu dostali do úzkých, budeme muset podat výkon minimálně na 120 procent. Nic jiného stačit nebude.

Do utkání proti Spartě jdete po remíze 1:1 ve východočeském derby proti Pardubicím, bral jste bod?

Chtěli jsme vyhrát, nebudu tvrdit, že ne, protože by bylo zbabělé říkat, že jsme tam jeli pro bod. Šancí jsme měli více než Pardubice a mrzí nás, že to nedopadlo třemi body. My jsme příležitosti nedali a za mě jsme jim darovali gól, který byl pro ně jednoduchý. Pak je vždycky složité utkání otáčet.

Je pro vás velkým zadostiučiněním, že jste všem ukázal, že na ligu s přehledem máte i po tak dlouhé pauze bez zápasu?

Ve mně byla ohromná chuť a motivace zase začít hrát a ukázat, že na to mám. Sám v sobě jsem o tom nikdy nepochyboval, spíš to bylo o tom, abych veřejnostia fotbalovým expertůmv Česku dokázal, že ještě hrát můžu. Doufám, že v tom budu pokračovat. Pro mě je důležité, abych z fotbalu měl radost. Když se vytratí, pak už to není ono.