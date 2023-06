/ROZHOVOR/ Těžkou zkoušku před sebou má nový trenér Hradce Králové Jozef Weber. Na východě Čech se pokusí navázat na výborné výsledky svého předchůdce Miroslava Koubka, navíc musí s týmem zvládnout tlak, který bude v návaznosti na nový stadion od veřejnosti enormní. Pomoci k tomu mají i letní příchody zkušených posil. Weber může počítat s exreprezentanty Ladislavem Krejčím a Václavem Pilařem.

Jozef Weber. | Foto: www.fchk.cz

Už na začátku přípravy došlo ke změnám v kádru, co na ně říkáte?

Jsme s nimi spokojeni,i když byly trochu vynucené. Po odchodu Ryneše a konci Novotného jsme hledali posily na levou stranu. Paradoxně přišli hráči ze Sparty Krejčía odchovanec Horák. Ten má velkou perspektivu, věřím, že v Hradci ukáže, že je ligovým hráčem.

Příprava 3. zápas: FC Hradec Králové – MFK Vyškov (II. liga), zítra 17.00, sportovní areál Bavlna



Předchozí odehrané duely

SK Libčany - FC Hradec Králové 0:4 (0:1). Branky: 21. Vašulín, 53. Harazim, 63. Ševčík, 72. Horák.

FC Hradec Králové - FC Sellier&Bellot Vlašim 1:1 (1:0). Branky: 41. Kodeš – 89. Šimeček z pen.

Velkou věcí je pro Hradec příchod zmiňovaného Ladislava Krejčího, jenže rok nehrál, může to být problém?

Z toho nemám obavu. Budeme v jeho případě trpěliví a i proto jsme přivedli Horáka. Když zavzpomínám na sebe, tak jsem na levé straně končil v sedmatřiceti, jemu je teprve třicet, je to pořád mladý kluk. Jeho příchod se poměrně táhl, byl jsem z toho trochu nervózní. Navíc měl více nabídek, jsem rád, že si vybral nás.

Nalevo může hrát i navrátilec a zkušený borec Václav Pilař. V minulosti si s Krejčím v reprezentaci konkurovali, jak to bude teď?

Přemýšleli jsme o tom a je jasné, že my si nemůžeme dovolit jako v reprezentaci, aby si takhle zkušení hráči u nás konkurovali. Budeme se snažit o to, aby hráli oba.

Hradecká posila Krejčí: Budu makat! Chci dokázat, že na to stále mám

Odešel střelec Kubala, na jeho místo přišel Šašinka, je tím kádr pro novou sezonu hotový?

Ještě řešíme stopera. Neočekávaně skončil Čihák, který tu měl hostování na dva roky, a po prvním si ho Plzeň stáhla. Uvidíme, jestli budeme nějakou dobu čekat, nebo jestli se budeme dívat po někom jiném.

Laťka je nastavená hodně vysoko. Váš předchůdce Miroslav Koubek v Hradci zaznamenal velké úspěchy.

Souhlasím. Vnímám to a myslím, že laťka je nastavena skoro na maximum. My se toho však nesmíme báta musíme dělat všechno pro to, abychom na výsledky navázali. Ty dva roky byly opravdu skvělé.

Sestřih sobotního zápasu v Jičíně proti Vlašimi

Zdroj: Youtube

Bavil jste se o tom všem se svým předchůdcem?

Bavil. Byl to dlouhý a příjemný rozhovor. Jeho obsah si ale nechám pro sebe. Hodně mě zajímalo, jak to bylo s jeho koncem, ale prý bylo vše v pořádku. Pana Koubka si velice vážím a nerad bych šel někam, odkud bych ho vytlačil.

Hradec se po letech dočkal nového stadionu, město zažívá fotbalový boom. Bude to velká euforie pro celý tým?

Euforie s novým stadionem vždycky přijde. Je jenom na nás, abychom ji udrželi co nejdéle. Mám s tím zkušenost z Karviné. Když se postupovalo, tak do toho přišel i nový stadion.

Na druhou stranu budou velká očekávání, což nemusí být pro hráče úplně příjemné?

Určitě to bude složitější, ale když se na to připravíme, tak by to mělo jít.

Pilař: Nejdu to do Hradce jen dohrát. Chci ze sebe vymačkat to nejlepší

Vy jste podobnou euforii zažil kromě v Karviné i s Bohemkou, kterou jste vrátil do ligy.

Máte pravdu. První rok ta euforie byla ohromná, a to samé pak přišlo i ve zmiňované Karviné. V obou případech to pro mě byla pozitivní zkušenost. Teď to však bude trochu jiné.

V čem?

Mužstvo hrálo dva roky v jiném prostředí. V Mladé Boleslavi moc fanoušků nechodilo, teď se to změní. Já jsem přesvědčený, že nám nový stadion pomůže, i když nám to trochu komplikuje začátek soutěže, kdy musíme hrát dvakrát venku. Na druhou stranu kádr bude zkušený, doufám, že se s tím popere a že si z domácího prostředí uděláme výhodu.

Hradec se ve středu utká s Vyškovem



„Trochu jsme ho sledovali, protože to byl potenciální účastník FORTUNA:LIGY, mohl k nám postoupit. Je to mužstvo, které se vydalo cestou zahraničních hráčů, je tam velká fluktuace fotbalistů, včetně cizinců. Každý půlrok mají spoustu příchodů i odchodů. Uvidíme, s čím soupeř přijede," řekl na adresu středečního soupeře Weberův asistent Stanislav Hejkal.