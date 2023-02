Do Hradce jste přišel před sezonou ze Sparty, jak jste se ve městě pod Bílou věží zabydlel? Zabydlel jsem se hezky, byt mám slušný a čistý. (směje se) Navíc je padesát metrů od Bavlny, mám to opravdu kousek na tréninky, takže chodím pěšky.

FC Baník Ostrava (10. místo, 24 bodů, 34:29) - FC Hradec Králové (7. místo, 27 bodů, 23:25).

Neděle 18.00, Stadion Vítkovice

Do Malšovic jste jezdil na kole.

Ano, vyměnil jsem ho za svoje nohy. V Hradci jsem opravdu spokojený. Nevím, jestli tady někoho něco trápí, ale mě určitě ne.

O Hradci se říká, že je salonem republiky, máte už nějaká oblíbená místa?

Celkově se mi líbí centrum, Jiráskovy sady, nějaký čas vždy strávím na soutoku Labe a Orlice. Když máme náladu, s přítelkyní si rádi zajdeme do kavárny. Těch míst je tu opravdu hodně, vyhovuje mi, že jsou tu klidná zákoutí. Je to takový výstup z rušné Prahy.

Je něco, co vám oproti Praze v Hradci chybí?

Bydlel jsem na vesnici, takže jsem spíš typ z venkova a nikdy jsem se tím netajil. Nic mi tu nechybí, je to tady ideální směsice všeho. Člověk má okolo sebe všechny základní služby a když chce, tak je za pár minut v přírodě. Jsem z toho nadšený.

PŘÍSNÁ ČERVENÁ

V prvním ligovém zápase za Hradec jste dostal na Slovácku červenou kartu, tým prohrál, těžký start na psychiku?

Nebylo to ani trochu tak, jak jsem si to představoval. Máte hráče, kteří mají super začátky a hned vystřelí nahoru, nebo někoho, kdo si to slízne, což je můj případ.

Druhá žlutá však byla hodně přísná.

To asi byla, ale mně nezbývalo nic jiného než se do sestavy prokousávat, což platí i teď, nikdo tu nemá jisté místo. V kádru je velká disciplína, což zajišťuje realizační tým, který si nás drží na provázku, a já si myslím, že je potřeba pořád šlapat, abychom si za dva měsíce mohli říct, že jsme v klidu a že se budeme připravovat na novou sezonu na novém stadionu, ve které budeme chtít být ještě lepší.

Do sestavy jste se však úspěšně probil a nastupujete v každém zápase. Byl to ten důvod, proč jste šel ze Sparty a do Hradce, prorazit v první lize?

Nebudu lhát, já jsem vůbec nevěděl, co mě čeká a zda na to mám kvalitu. Jsou samozřejmě zápasy, kdy se nám daří všem, ale jsou i utkání, kdy já moc nepomůžu. Je to přesně o nabírání těch zkušeností.

Pokračujte.

Někdo může říct, že jsem šel ze Sparty do Hradce, ale pro mě je to obrovský krok dopředu. Já jsem to nevnímal jako jistotu, že přijdu a budu hrát ligu. Zpětně na to pohlížím tak, že každá minuta, kterou mám, je zlatá. V béčku Sparty bych si nikdy takové zápasy nezahrál.

Adam Gabriel (v bílém).Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Cítíte důvěru od trenéra Koubka?

Na tohle se těžko odpovídá, ale důvěru od trenéra máte vždy, když vás postaví. V tuhle chvíli ji cítím, ale během každého zápasu a tréninku se to musí potvrzovat. Jsou zde přísné podmínky, což je jenom dobře. Co si člověk nezaslouží, to nemá a nikdo tady nikoho do nebes nevychvaluje. Myslím si, že by to tak mělo být.

Jak hodnotíte start jara? Nejdřív jste překvapili v Plzni, pak přišla domácí prohra s Bohemkou, remíza v Olomouci a minulý týden jste nestačili na Mladou Boleslav.

Z možných dvanácti bodů máme čtyři. Mohlo by být i hůř, ale z pohledu hry není spokojený asi nikdo. Když se vám nedaří hra, těch bodů sbíráte méně. Já však věřím, že rychle někde uhrajeme devět bodů, ne-li víc. Je potřeba se ukázat s těmi slabšími týmy. Porazit Pardubice, Zlín, s nimi jsme na podzim ztráceli.

Tabulka je nesmírně vyrovnaná, dolů moc velký bodový polštář není, je cítit tlak? Každý tu chce hrát ligu na novém stadionu…

Určitě jsem do Hradce nešel s tím, abychom tu kopali druhou ligu. V životě jsem nic podobného nezažil. Na Spartě to bylo odmala, buď jsme první a když ne, tak druzí. Musím říct, že jsem žil trošku v bublině. Na druhou stranu tohle má něco do sebe, protože člověk si uvědomí, o čem to všechno je. Ne vždycky má všechno pod nosem. Někdy jsou lepší měsíce a někdy horší. Jak říkám, věřím, že se nám to někde podaří ubojovat za jakoukoliv cenu a lidi z nás budou mít radost.

DUEL PROTI BANÍKU? KDO S KOHO!

Na začátku jara chybělo několik klíčových hráčů, jak to poznamenalo tým?

Můžeme se bavit o tom, že máme zraněné některé kluky, kteří na podzim hráli. Taky se můžeme bavit o tom, v jaké jsme formě. Myslím si, že sestava není tak rozdílná, není to o tom, jestli chybí jeden hráč. Je potřeba dostávat méně gólů, pak ty body přijdou.

Zápas proti Boleslavi se nepovedl, když nepřicházely moc velké šance, navíc se ukázaly i díry v obraně.

Je pravda, že něco podobného jsme na podzim nezažili, aby si někdo řekl, že jsme v obraně děraví. Ale už se k tomu nechci vracet. V týdnu jsme se s klukama kousli při trénincích, pořád spolu držíme. Nic jiného bych za tím nehledal. V sezoně prostě přijdou i horší období.

V neděli vás čeká Baník, co od zápasu s tradičním klubem očekáváte?

Pamatuji si podzimní zápas s Ostravou, byl to pro mě asi druhý duel v základní sestavě. Baník je nepříjemný a kousavý soupeř, je otázka, co teď předvede pod panem Hapalem. Pana trenéra dobře znám a myslím si, že se budou snažit o něco víc. Připravujeme se takticky a je to pouze o nás, abychom tam nechali všechno a měli i trochu štěstí, bez toho to taky nejde.

Baník prohrál poslední dva zápasy, moc mu to nejde.

Není to také žádná sláva, ale je to zápas kdo s koho. Ať hrajete s kýmkoliv a prohrajete, okamžitě se ocitáte pod ním. Viděl bych to jako předjíždění ve formuli 1, střídáme si políčka nahoru a dolů. Doufám, že v cíli budeme dřív než ostatní.