Pokud bude zdravý, může být nesmírně platný. To slovenský křídelník Lukáš Čmelík, který na soutok Labe a Orlice přišel na začátku září z Českých Budějovicích, zatím potvrdil ve všech třech duelech, do kterých za hradecké áčko naskočil. Nejprve vstřelil vítěznou branku v MOL Cupu proti Soběslavi, v Boleslavi pak asistoval na gól Petra Juliše. Teď po dlouhém zranění pro změnu rozhodl duel proti Teplicím. „Nějakou produktivitu v sobě mám. Proto jsem do Hradce přišel, abych týmu pomohl v ofenzívě,“ řekl Čmelík po důležité výhře.

V sobotu si poprvé zahrál před hradeckými fanoušky v nové aréně a proti Teplicím byl nebezpečný. Z pravé strany si několikrát navedl míč na střed, odkud pálil na branku hostujícího brankáře Tomáše Grigara. „Když vás žene taková divácká kulisa, která tady je, nemůžete nic vypustit,“ poznamenal sedmadvacetiletý fotbalista.

Jeho chvíle přišla ve 41. minutě, kdy chtěl z pravé strany poslat míč do vápna, jenže ten se stočil a krásně zapadl do branky. „Připravovali jsme si taktiku včetně centrů do kapsy, kam brankář moc nemůže. Centr jsem dával opravdu trochu naslepo, míč byl asi lehce tečovaný, zaplaval a skončil v síti. Vzhledem k průběhu zápasu jsme si ale gól zasloužili,“ popsal Čmelík první ligovou trefu v černobílém dresu.

Zbytek zápasu byl hodně zvláštní, když do akce šlo hned třikrát video. Po zhlédnutí rozhodčí Jan Všetečka neuznal dva góly, po jednom na každé straně, a v 71. minutě navíc odvolal červenou kartu pro hostujícího Jana Knapíka. „Divný zápas, protože třikrát něco opravuje VAR, což je zvláštní,“ kroutil hlavou Čmelík. „Na druhou stranu od začátku jsem měl pocit, že si jdeme za výhrou.“

Slovenský záložník po zranění proti Teplicím odehrál 83. minut. Nutno podotknout, že do zápasu nešel bez herní praxe, když si minulý týden střihl zápas v ČFL za hradeckou rezervu proti Brozanům. „Cítil jsem se dobře. Už minulý týden jsem si to byl zkusit za béčko, zda zvládnu nějakou porci minut, protože, a to nebudu zastírat, mě to zranění ještě trochu pobolívá. Proto jsem rád za důvěru a za to, že jsem ji na hřišti mohl splatit,“ pochvaloval si.

Během jeho absence se na východě Čech měnil trenér. Odvolaného Jozefa Webera nahradil Václav Kotal. „Nebudu lhát o tom, že trenér Weber byl jedním z faktorů, proč jsem do Hradce šel, ale jsem profesionál a fotbal je prostě takový. Není možné vyhodit dvacet hráčů, ale vyhazuje se trenér. S trenérem Kotalem si však také rozumím,“ přiznal Čmelík.

Východočeši utkání zvládli především díky povedené první půli. Po změně stran přežili několik šancí soupeře a nakonec se mohli radovat. Po dvou duelech, ze kterých vyšli bodově naprázdno, konečně zabrali. „Potřebovali jsme to i při pohledu na tabulku, protože je to vyrovnané a touto výhru jsme přeskočili Teplice. Teď budeme chtít vyhrát i na Slovácku,“ uzavřel Čmelík.