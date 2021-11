Krásnou vyrovnávací trefou na 1:1 se v Mladé Boleslavi prezentoval hradecký JAKUB RADA (34), jenž soupeřova gólmana Šedu ve 41. minutě překvapil ranou z boku pokutového území. Na body však ani jeho gólový moment nestačil. Ve druhé půli sice Vlkanova ještě jednou stihl odpovědět na branku soupeře, jako vítězný se ale ukázal být až gól domácího Douděry ze 78. minuty.

„Je to škoda, měli jsme určitě na bod. Vzhledem k vývoji utkání jsem zklamaný, remíza se dala uhrát,“ pronesl po utkání Rada. Zároveň uznal, že v první půli byl lepším týmem ten „papírově“ domácí.

Jakub RadaZdroj: www.fchk.cz„První poločas nás díky presinku dostávali pod tlak, my jsme se z toho nedokázali vymanit. Na konci jsme to zlepšili, ale paradoxně jsme inkasovali gól do šatny. Ten nás dost mrzí.“

Stejná situace se vlastně opakovala na konci druhé půle. „Vidím to tak. Když jsme se nadechovali k lepším zítřkům, dostali jsme třetí gól. Z naší strany tam byla nedůslednost,“ popsal třetí inkasovaný gól Jakub Rada.

Ten se v utkání prezentoval krásným gólem, který však na body nestačil. „Chtěl jsem gólmana zkusit překvapit. I kvůli nízkému sluníčku jsem si říkal, že nemusí tolik vidět. Vyšlo to,“ řekl ke své trefě fotbalista s minulostí v boleslavském klubu.

„Zvláštní zápas to pro mě asi ani nebyl. Spíš s ohledem na to, že tu hrajeme domácí duely. Zvykli jsme si zde na domácí prostředí, sedí nám to tady, tentokrát ale byl domácím týmem náš soupeř,“ dodal Rada (na snímku).