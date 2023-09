Nebylo to sice podle představ, ale to hlavní se povedlo. Fotbalisté Hradce Králové splnili povinnost a dokázali postoupit do 3. kola MOL Cupu přes divizní Soběslav, když na jejím hřišti vyhráli 4:2. O dvě branky se postaral Ondřej Šašinka, jednou se trefil Štěpán Harazím. Vítězným gólem se však blýskla nová hradecká akvizice Lukáš Čmelík.

Lukáš Čmelík poprvé v dresu Hradce. | Foto: Tomáš Danko

Slovenský křídelník, který přišel z Českých Budějovic, teprve v úterý absolvoval na soutoku Labe a Orlice první trénink a už zase mířil zpátky do jižních Čech. Úmorné cestování mu však příliš nevadilo. „Beru to normálně. V úterý jsem byl na tréninku s novým týmem a do zápasu jsem chtěl jít. Jsem rád, že se vše povedlo dotáhnout a že jsem pomohl i gólem k postupu,“ těšilo Čmelíka.

Výhra na hřišti jasného outsidera se přitom nerodila vůbec lehce a to ani přes to, že Votroci během první půle šli do dvoubrankového vedení, když nejprve v 15. minutě otevřel skóre Harazim. Po půlhodině hry se pak prosadil Šašinka. Jenže Soběslav dostala v nastaveném čase první půle výhodu pokutového kopu a Vízka překonal Vítovec. „Nám se to zkomplikovalo, protože jsme v prvním poločase zahodili velké množství šancí, mohlo být už po zápase. Na konci poločasu za mě trošku sporná penalta, která vrátila domácí do utkání,“ popisoval Čmelík.

Hodnocení hradeckého kouče Jozefa Webera:

Po změně stran se fanouškům východočeského klubu značně přitížilo, o vyrovnání se totiž v 55. minutě postaral Dumbrovský a začínalo se od nuly. Přes výraznou herní převahu se Hradci nedařilo vzít si ztracené vedení zpět. Čas rychle utíkal a někteří příznivci domácího celku začali pomýšlet na prodloužení.

Naštěstí pro hosty 13. minut před koncem našel Krejčí volného Čmelíka, ten se neukvapil a přesnou ranou zapsal úvodní branku v hradeckém dresu. „Ještě nevím, kolik budu muset zaplatit do kasy, ale já vždycky říkám, že tohle jsou ty příjemnější starosti, horší kdyby to byly nějaké pokuty. Za gól po příchodu to chlapcům bez problému dám,“ ulevilo se sedmadvacetiletému rodákovi ze Žiliny. Tři minuty před koncem přidal definitivní pojistku Šašinka. „Nebyl to jednoduchý zápas, někdy to tak v těchto pohárových duelech bývá. Důležitý je však postup,“ uzavřel Čmelík.

Soběslav – Hradec Králové 2:4

Fakta – branky: 45. + 2. z pen. Vítovec, 55. Dumbrovský – 15. Harazim, 31. a 87. Šašinka, 77. Čmelík. Rozhodčí: Trska. ŽK: 4:6. Diváci: 1107. Poločas: 1:2. Hradec Králové: Vízek – Klíma (46. Kodeš), Čihák (70. Leibl), Ševčík (88. Hlaváč) – Harazim, Dancák, Kučera, Horák (46. Krejčí) – Čmelík (88. Mahr), Šašinka, Pudhorocký.