Reprezentační přestávka je u konce, o víkendu se znovu roztočí kola FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Hradce Králové se představí venku, ale rozhodně nepůjde o neznámé prostředí. V sobotu od 15 hodin totiž vyzvou Mladou Boleslav a hrát se bude v Lokotrans aréně, tedy na stadionu, kde v azylu strávili předchozí dva ligové ročníky.

Hradečtí fotbalisté letos ještě nevyhráli venku. Povede se jim to zlomit v Mladé Boleslavi. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

V Mladé Boleslavi to skvěle zná Jakub Klíma. „Tohle je asi první sezona, kdy tam nehraji domácí zápasy, takže tam v podstatě poprvé jedu ven,“ přiznává hradecký stoper, který právě ve městě automobilů fotbalově vyrostl.

MOL Cup: Votroci pojedou do Jihlavy



Původní los 3. kola MOL Cupu jim přihrál Chrudim, tedy druholigového soupeře, který je pro fanoušky v dojezdové vzdálenosti. Pro Votroky ideální scénář, jenže kvůli chybě při nasazení týmů, kdy byla prohozena brněnská Zbrojovka s pražskou Duklou, se musel losovací proces v pátek opakovat. A k fotbalistům Hradce Králové tentokrát už tolik přívětivý nebyl. Sice se i tak utkají s druholigovým sokem, ale tentokrát se projedou o něco dál, když se představí v Jihlavě. Stanoveným termínem utkání zůstává středa 27. září, tento termín se ale může změnit.

Stejně jako většina ligových týmů i Hradec na konci přestupového období nakupoval. V reprezentační pauze ho posílili dva fotbalisté, kteří přišli z českobudějovického Dynama. Nejprve si to na soutok Labe a Orlice nasměroval Lukáš Čmelík. Ten už se v černobílém dresu představil, když naskočil do pohárového duelu v Soběslavi a premiéra to byla hodně vydařená. Slovenský křídelník zaznamenal vítěznou branku při výhře 4:2 nad divizním sokem. O pár dní později dorazil z jižních Čech i talentovaný útočník Daniel Hais.

FORTUNA:LIGA – 8. kolo: FK Mladá Boleslav (8. místo, 8 bodů 9:9) – FC Hradec Králové (11. místo, 7 bodů 10:11). Zítra 15.00, Lokotrans aréna.

„Přišli k nám noví hráči, takže jsme se snažili je co nejrychleji adaptovat do našeho systému a mužstva. Doufám, že se nám to podařilo,“ uvedl Weberův asistent Stanislav Hejkal. Realizační tým se v přestávce nemohl spolehnout na služby Petra Juliše, který dostal pozvánku na sraz lvíčat. „Petr už se ze srazu vrátil. Myslím, že to co jsme měli v plánu, jsme stihli,“ pokračoval Hejkal.

SOUPEŘ KULIČ

Na lavičce Středočechů působí od nové sezony Marek Kulič. Pro něj bude souboj proti týmu, kde svoji bohatou fotbalovou kariéru v mládeži započal a následně ji na soutoku Labe a Orlice i jako zkušený mazák uzavřel, hodně speciální. „Je určitě vidět, že Kulda fotbal dlouho hrál, musím říct, že se mi líbí, jak s týmem pracuje. Z Boleslavi to ale dělá velice těžkého soupeře,“ uvědomuje si Klíma.

Boleslav má pod novým koučem po šesti odehraných kolech osm bodů, to je o jeden více než nasbírali svěřenci trenéra Webera v sedmi duelech. V sobotu tak půjde o hodně. Oba týmy se bezesporu chtějí vzdálit týmům, které jsou v tabulce pod nimi.