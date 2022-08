Kdekdo čekal, že Votrokům začne soutěž až od 3. kola, neboť po Slavii jedou na Slovácko a mají doma Plzeň, ovšem černobílí se dokázali vzepřít osudu a těžkému losu.

„Je to určitě nečekané vítězství, to nebudeme skrývat, ale myslím si, že není nezasloužené,“ poznamenal hlavní kouč Východočechů Miroslav Koubek.

Brali by bod, mají tři

„Jsme všichni nadšeni, Slavie se neporáží každý zápas. Byl to neskutečný výkon na hranici našich možností. Lepší start jsme si přát nemohli,“ rozplývala se letní hradecká akvizice Vojtěch Smrž. Pětadvacetiletý fotbalista přišel coby záložník, avšak v neděli nastoupil ve stoperské trojici vlevo a vedl si velmi dobře.

„Před zápasem bychom byli spokojeni s bodem, ale teď máme tři, to je fantastické. Nesmírně si toho vážíme,“ pronesl autor jediné branky zápasu Daniel Vašulín. „Po gólu to byla samozřejmě velká euforie. V přípravě jsem se trefoval, tak jsem jen rád, že jsem to teď potvrdil,“ dodal šťastný střelec.

Hráči plnili trenérovu taktiku

V čem spočívalo, že Hradec dokázal přetlačit vicemistra a velkého favorita? „Bylo to hlavně o bojovnosti, že jsme všichni hráli na sto procent, a také o taktice, kterou nám naordinoval trenér. Chtěli jsme hlavně nenechat hráčům Slavie prostor, protože jsou silní na míči,“ prozradil novic Smrž, jeden z nejlepších Votroků v utkání.

„Myslím si, že jsme dobře splnili strategii, kterou jsme si určili. Dokud jsme měli síly, chtěli jsme být aktivní a soupeře co nejvýš napadat, nikam se neschovávat. A fungovalo to. Myslím si, že si toho Slavie zase až tolik nevytvořila. Možná jsme mohli mít o něco lepší protiútoky. Ale samozřejmě jsme věděli, že nám v závěru dojdou síly,“ uvedl trenér Koubek.