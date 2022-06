Nečekaná ztráta. Hradecký stoper Král by měl mít namířeno do Belgie

Fotbalový klub z Hradce Králové zřejmě přijde o další defenzivní pilíř. Po skvělé sezoně má do Belgie namířeno důrazný stoper Jan Král, když si ho vyhlédl prvoligový klub KAS Eupen. Po Janu Mejdrovi by se tak stal druhým hráčem, který by opustil východočeský celek.

Jan Král na odchodu z Hradce Králové. | Foto: Deník