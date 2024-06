Přichází s vizitkou hráče, který umí dát gól, navíc má i zkušenosti. Fotbalový Hradec Králové v minulém týdnu posílil forvard Ondřej Mihálik (27). V klubu si od něj slibují, že by mohl nahradit Daniela Vašulína. „Doufám, že na jeho práci tady navážu, i když typologicky jsme úplně jiní,“ řekl na startu přípravy borec, který si ligu zahrál v Jablonci, Plzni, Českých Budějovicích a naposledy ve Slovácku.

Ondřej Mihálik. | Foto: www.fchk.cz

Právě na jihu Moravy se Mihálik dohodl po dvou sezonách na předčasném ukončení smlouvy. „Jednání se Slováckem byla korektní a šlo to až překvapivě jednoduše. Nebyl žádný zádrhel, vše se vyřešilo rychle, jsem za to rád,“ těší hráče, který má zkušenosti i se zahraničím, když v minulosti působil v nizozemském Alkmaaru.

Zásadní roli v jeho příchodu hrál hradecký trenér David Horejš, který už ho vedl v sezoně 2021/2022 v Českých Budějovicích. „Je jasné, že to byl hlavní důvod. Myslím, že v Budějovicích nám spolupráce fungovala a vlastně i ta sezona nebyla vůbec špatná. Měl jsem velkou chuť sem za ním jít,“ přiznává Mihálik.

Hradec díky novému stadionu a celkovému vzestupu začal být pro ligové hráče zajímavou destinací, což Mihálik potvrzuje. „Rozvoj klubu, nová identita, nový stadion, to všemu hrozně pomohlo. Lidé se tady chytli. Vlastně vždycky chodí skoro celý plný stadion. Image se zlepšila a je to momentálně velmi zajímavá adresa.“

A hned se vrací k Malšovické aréně. „Je nádherná. Hned, když jsem tady hrál, jsem říkal, že je to prostě ideální stadion pro české kluby. Kapacita akorát, krásné zázemí. Myslím, že máme nejlepší podmínky pro tréninkový proces, abychom naši každodenní práci vykonávali na sto procent,“ pochvaluje si Mihálik.

Sedmadvacetiletý útočník je v ideálním fotbalovém věku, ale v mladém kádru se zařadí mezi zkušenější hráče. „Nejdřív budu chtít poznat kabinu, její chod a celkově tréninkový proces. Nevím, jestli budu úplný lídr, že bych měl něco určovat. Jsou tady zkušenější hráči, než jsem já. Ale samozřejmě něco jsem prožil a budu to hlavně chtít prokazovat na hřišti, to je pro mě nejdůležitější,“ říká.

A stihl už poznat nové spoluhráče? „Se spoustou kluků už jsem někde hrál, prošli jsme jednou kabinou. V následujících týdnech a na soustředění se poznáme všichni daleko víc. Těším se, až spolu budeme na hřišti,“ uvedl Mihálik.

Rodák z Jablonce nad Nisou v nejvyšší soutěži nastřílel 28 branek, teď přichází s očekáváním, že by mohl nahradit Daniela Vašulína, jenž odešel do Plzně. Oba hráči jsou však typologicky velmi rozdílní.

„Já jsem rychlostní typ útočníka. Myslím, že Váša je spíš ten silový. Ale Hradec mě angažoval, protože ve mně vidí potenciál na to, abych ho mohl nahradit. Já doufám, že se mi to podaří, udělám pro to maximum. Je mi jasné, že jako od útočníka nebo případně křídla se ode mě čísla budou očekávat. Musím na to být připravený a doufám, že je doručím,“ přeje si.

Votroci v letní pauze posilují ofenzivu. Kromě mladého Matěje Náprstka se na východ Čech vrátil i Adam Vlkanova a přidal se tak ke zkušeným borcům, jakými jsou Ladislav Krejčí a Václav Pilař.

„S Pilkou se znám z Plzně, chvilku jsme spolu hráli. Myslím, že všichni ve středové řadě jsou kvalitní fotbalisti. Teď to bude jenom na nás, na tréninku a na koučovi, abychom spolupráci vyladili a bylo to co nejlepší. Samozřejmě mohu těžit ze hry v meziprostoru a nebo právě v běhání za obranu. Doufám, že si s Vlčákem, Pilkou i dalšími hráči sedneme a hlavně budeme hrát týmově, což by mělo vést ke třem bodům a dobrým výkonům. Chci se pohybovat nahoře,“ má jasno Mihálik.

A jaké by podle něj měly být ambice klubu? „Chtěl bych bojovat o šestku, ale žádné konkrétní cíle si dávat nechceme. Musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit na konci sezony. Každý na sebe musí být náročný a určitě chceme být co nejvýš. Jestli se nemýlím, je pět míst do evropských pohárů. To je velká výzva. A proč ne hned tuhle sezonu,“ uzavírá.

