Fakta – branky: 58. F. Kubala – 50. a 76. Janošek, 71. Černý. Rozhodčí: Křepský – Horák, Antoníček. ŽK: 69. Kodeš, 84. Gabriel – 56. Chlumecký, 60. Vacek. Diváci: 2019. Poločas: 0:0. FC Hradec Králové: Reichl – Ja. Klíma, Čihák, Smrž – Gabriel, Kodeš (72. Rybička), J. Kučera, Ryneš – Rada (63. Koubek) – F. Kubala, Vašulín (63. O. Ševčík). FK Pardubice: Markovič – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Janošek (89. Koukola), Hlavatý (83. Mareš), Vacek – Kostka, Helešic (77. Sychra) – Černý (83. Tischler).

Ještě před samotným výkopem byl na hrací ploše oceněn Pavel Černý starší, který v nedávné době oslavil jubilejní 60. narozeniny. Bývalému výbornému hradeckému útočníkovi gratuloval i syn Pavel, který následně v pardubickém dresu derby symbolicky rozhodl.

Hosté do zápasu vstoupili aktivně a hned ve 2. minutě mohli jít do vedení. Po několika zablokovaných střelách se uvnitř vápna k míči dostal Hlavatý, ale jeho přízemní pokus vyrazil Reichl. Zajímavé utkání sledovali diváci i nadále. V 11. minutě dostal dobrou přihrávku za obranu znovu Hlavatý, ale Reichla z bezprostřední blízkosti nepřekonal. V dalších minutách převzal iniciativu Hradec a i on si vypracoval šance. V 28. minutě se ve vápně k propadlému míči protlačil Vašulín, Markoviče však neprostřelil. O pět minut později Ryneš poslal míč na Kubalu, ten svoji levačkou těsně minul pardubickou branku. Ve 37. minutě se znovu ozvali hosté a hned pořádně hlasitě. Icha posunul míč na hranici šestnáctky, odkud Janošek trefil břevno.

Po změně stran se diváci dočkali konečně i branek. V 50. minutě zahrávaly Pardubice přímý kop zpoza vápna. K míči se postavil Janošek a svoji pravačkou zakroutil míč do šibenice, krásný fotbalový moment. Domácí byli chvíli z inkasované branky opařeni, ale stačilo jen osm minut a bylo vyrovnáno. Ryneš krásným centrem našel ve vápně volného Kubalu, ten si míč parádním prvním dotykem zpracoval a následně ho poslal za záda Markoviče. Domácí měli více ze hry, ale znovu si nepohlídali standardní situaci. Janoškův centr sice obrana odvrátila, ale míč se dostal k Černému, který ho volejem poslal přesně do růžku a paradoxně právě proti Hradci zaznamenal svůj letošní první ligový gól. Když navíc v 76. minutě po pěkné kombinaci s Helešicem přidal druhý gól v zápase Janošek, bylo o vítězi derby rozhodnuto.

Hradec nenavázal na sérii tří výher v řadě, Pardubice se naopak po nesmírně cenných třech bodech přiblížily týmům nad sebou a v nejvyšší soutěži vyhráli první derby v historii.