Vybojovali postup do nejvyšší soutěže, jenže kvůli nevyhovujícímu stadionu museli hledat dočasný azyl. Pardubický klub měl předběžnou dohodu s Mladou Boleslaví, ale nakonec vyšla pražská varianta. Pardubičtí fanoušci tak budou v příští sezoně jezdit za svým klubem do Vršovic.

"Cítil jsem velkou touhu fanoušků i všech lidí z klubu směřovat zápasy do Prahy. Věřím, že se nám tam bude dařit," uvedl na klubovém webu pardubický obránce Martin Šejvl.

Pardubické vedení se s pražským klubem domluvilo, čekalo se ovšem ještě na schválení Licenční komisí FAČR. Definitivní verdikt tak přišel den před losem nového ročníku FORTUNA:LIGY.

Od zápasů v Praze si Pardubičtí slibují lepší dostupnost pro fanoušky i větší zájem dalších diváků. „Je to stadion, který má tradici. Je ohromně útulný, atmosférou je trochu podobný naší Vinici," poznamenal kapitán Jan Jeřábek.

Pokračuje pochopitelně i příprava na sezonu. Prvoligový nováček již ve středu změří síly s Jabloncem, přípravné utkání se hraje od 17 hodin v Lázních Bělohrad.

Do úterního tréninku Pardubic se poprvé zapojil obránce Lukáš Hušek, kterého Východočeši vyzkouší. Devatenáctiletý fotbalista pražské Sparty dříve působil v juniorském týmu Leicester City. „V utkání proti Jablonci mu dáme šanci ukázat, co v něm je. Bude to pro nás opravdu náročná prověrka,“ řekl trenér Jiří Krejčí.