Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. V průběhu utkání rozbalili hradečtí příznivci transparent, ve kterém se vysmívali těm pardubickým, že neporazitelnost Hradce v derby s Pardubicemi dosáhla plnoletosti. U osmnáctky také zůstalo. Poslední tým tabulky totiž postavil papírové prognózy na hlavu. Nutno podotknout, že jim aspirant na třetí příčku situaci ulehčil. Kdyby celá republika nevěděla, že jsou oba týmy arcirivalové, museli by si fotbaloví příznivci myslet, že šlo o východočeskou malou domů. Vysvětlení hradeckého fiaska je ale jednodušší, než by se zdálo. Zatímco hosté hráli o (jako) život, votrokům o nic nešlo…

Ostře sledovaní Pavlové Černí… Před utkáním poblahopřál syn svému tátovi k šedesátinám podáním pravou rukou a po utkání se oba těšili z utěšené rány jeho pravou nohou…

Pardubice do utkání vlétly, jako by ony proháněly v tabulce třetí Spartu. Kdyby vedly po dvou minutách 2:0 nikdo by se nemohl divit.

„Konečně jsme do utkání vstoupili, jak jsme si řekli. V prvním poločase jsme si vytvořili několik závarů a šancí. Naopak Hradec jsme do žádných extra příležitostí nepouštěli,“ vrací se do úvodní pětačtyřicetiminutovky Pavel Černý mladší.

A byl to právě on, kdo vstřelil vítěznou branku. Trefil se poprvé v sezoně, když naposledy skóroval 20. dubna. Navíc jeho tým poprvé vyhrál venku a poprvé vstřelil více než dva góly.

„Ve druhé půli jsme už chtěli prolomit střeleckou smůlu. O to se postaral parádním trestňákem Dominik Janošek. Bohužel jsme ale rychle inkasovali vyrovnávací gól. Hradec se nastartoval, ale nám se podařilo vzít si vedení zpět. V tu chvíli jsem věřil, že dotáhneme zápas do vítězného konce. Jany pak přidal pojistku. Konečně jsme si počínali jako zkušený tým,“ uznale pokyvuje hlavou Pavel Černý junior.

Otec se synem. Rod Černých je spojen s oběma východočeskými celky. Zdroj: Radek Klier

Druhý gól rozhodl

Fráze o tom, že derby nemá favorita se znovu do puntíku potvrdila. První letošní duel o východní Čechy totiž favorita měl, jenže Hradec tuto úlohu nezvládl. Nadšeně hrající Pardubice ho předčily v bojovnosti a pohybu. Tedy ve dvou aspektech, který jinak tým Miroslava Koubka zdobí.

„Soupeř byl agresivnější, rychlejší, měl lepší pohyb, čímž nás dostával pod tlak. Myslím, že tam byly pasáže hry, kdy jsme je i my dokázali přehrát, ale ve druhém poločase přišly dvě nádherné střely od Dominika Janoška a Pavla Černého. Po tom druhém gólu už jsme se nedokázali otřepat a zápas jsme nedokázali zvrátit,“ zhodnotil duel hradecký záložník Jakub Kučera.

Votroci i přes prohru v derby zažívají naprosto výjimečný podzim, když se pohybují mezi ligovou špičkou a stále jim patří čtvrté místo v tabulce. Hlavně pro fanoušky je však prohra proti největšímu rivalovi opravdu bolestivá a nepříjemná na skousnutí.

„Sice v Hradci nejsem dlouho, ale moc dobře si uvědomuji, co derby znamená. Pár takových zápasů jsem odehrál v Brně, takže vím, jaké je to pro fanoušky. Je to důležité utkání pro celý region, o to víc mě mrzí, že jsme ho nezvládli,“ povzdechl si zklamaný Kučera.