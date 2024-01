Místo mezi třemi tyčemi jakoby bylo ve městě pod Bílou věží prokleté. Trable s gólmany řeší během sezony hokejový Mountfield, teď se k němu přidali i Votroci. Jasná podzimní jednička Pavol Bajza si může hledat nové angažmá. Co za tím stojí? Podle zákulisních informací neshody s realizačním týmem. Do Turecka s Hradcem odletí Milan Knobloch.

Pavol Bajza v Hradci končí. | Foto: Lubomír Douděra

Dvaatřicetiletý Bajza má na východě Čech smlouvu do léta, než si najde nové angažmá, bude se připravovat s třetiligovou rezervou pod vedením Adriana Rolka. I to o něčem svědčí…

„Pavol u nás odvedl dobré služby, za které mu děkujeme. V létě mu ale končí smlouva a my došli k závěru, že ji dál prodlužovat nebudeme. Vše jsme pečlivě zvážili a po návratu z Malty se rozhodli vše urychlit,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

Za údajným „urychlením“ mají stát rozkoly s realizačním týmem i podrývání tréninkové morálky, jak během dneška informoval server isport.cz.

Pavol Bajza zasahuje v utkání proti Liberci. Zdroj: Lubomír Douděra

A to znamená jediné – Východočeši budou hledat novou jedničku. Možností je hned několik.

V dobrém světle se ukázal mladý Adam Zadražil, který na podzim odchytal za A-tým dvě utkání. Nejprve pomohl týmu k postupu v poháru přes Jihlavu (1:0), v dalším kole MOL Cup podal znamenitý výkon proti pražské Slavii, dvakrát inkasoval až v prodloužení. V zimní přípravě se zatím ukázal jednou. Na soustředění na Maltě stál za bezbrankovou remízou proti Austrii Vídeň.

Gólman Zadražil o velké premiéře i o smolném gólu po nečekaném (ne)odskoku míče

Na Bajzův konec Hradec zareagoval příchodem Milana Knoblocha, jenž naposledy působil ve Zlatých Moravcích. S týmem hned odcestuje na soustředění do Turecka. „Má vztah k východočeskému regionu, za klub již nastupoval v mládežnických kategoriích. O formě jeho působení v FC Hradec Králové ještě budeme jednat,“ říká Sabou. V minulosti si ligu vyzkoušel v Liberci.

Třetím do party je Patrik Vízek. Stejně jako Zadražil na Maltě odchytal jedno utkání a nevedl si špatně (proti Olomouci 1:1). Na druhou stranu na podzim za první tým nastoupil pouze v poháru proti divizní Soběslavi. Jedničkou nejspíš nebude ani na jaře, avšak trenéři v něm mají spolehlivou jistotu.

Kromě této trojice může být ve hře ještě jedno jméno a pořádně zvučné. Bez angažmá je v tuto chvíli reprezentační gólman Tomáš Vaclík, který čeká na nabídku ze zahraničí, pokud by však cizina neklapla, Votroci by mohli být možností. To by pro fanoušky byla velká bomba a jeho zkušenosti by se navíc v boji o záchranu nesmírně hodily.

Směr Turecko

Už zítra se tým přesouvá letecky do Antalye, kde absolvuje druhé zahraniční soustředění, z Prahy odletí Východočeši deset minut před polednem. V Turecku mají naplánované zatím dva přípravné duely.

V sobotu se střetnou s prvoligovým ukrajinským Oboloněm Kyjev. Příští středu pak vyzvou soupeře ze Severní Makedonie – KF Gostivar. Oba zápasy se budou hrát v Beleku.

První soutěžní mač jara sehraje Hradec 11. února, kdy v Malšovické aréně přivítá od 15 hodin Bohemians.