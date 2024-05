Hradečtí fotbalisté zítra od 18 hodin na hřišti v Mladé Boleslavi zabojují o historický úspěch. Pokud Středočechy v jediném utkání porazí, postoupí do předkola Evropské konferenční ligy.

Hradec postoupil do boje o Evropu přes Teplice. | Foto: Lubomír Douděra

Výhra není žádné sci-fi, protože Votroci jsou ve velkém laufu. Nadstavbovou skupinou projeli bez ztráty kytičky, když zapsali čtyři výhry. „Pro tenhle zápas jsme skupinu o Evropu hráli, zvítězili jsme ve všech čtyřech utkáních. Teď je před námi samotné finále, půjdeme do něj na sto procent a je asi jasné, že to v pátek budeme chtít dotáhnout,“ burcuje zkušený hradecký fotbalista Václav Pilař.

Výjezd roku! Hradec chce do Evropy, Votroci vyprodali přidělené sektory

Právě on by měl být tím, kdo kádr při absenci kapitána Petra Kodeše povede. S velkými mači má největší zkušenost, vždyť si v minulosti zahrál slavnou Ligu mistrů či nastupoval v reprezentačním dresu. Pro Hradec by však byl postup do Evropy mimořádným počinem, což si všichni uvědomují.

„Dobře víme, že případná výhra by pro náš klub byla obrovským úspěchem. Proto jsme i v nadstavbě šli do všech zápasů naplno, aby se ten zázrak mohl stát,“ pokračuje Pilař. Východočechům hraje všechno do karet, zatímco oni v nadstavbě vítězili, Boleslav dostávala příděly ve skupině o titul.

Poslední dva duely sehrála s pražskými S a skóre měla 0:9. Další výhodou může být díky fanouškům domácí prostředí, navíc většina hráčů stadion z minulosti dokonale zná. „Může to být drobná výhoda, že tam kluci v minulosti hráli,“ přikyvuje Pilař.

ODEJDE JAKO KRÁL?

Páteční duel bude mít i jeden velký příběh. Poslední utkání na lavičce Hradce prožije asistent trenéra Stanislav Hejkal, jenž po sezoně odchází do pražských Bohemians. Za svým veleúspěšným angažmá může napsat zlatou tečku.

„Diváci dobře ví, že jsme jen jeden krok od obrovského úspěchu, který můžeme získat pro celý hradecký fotbal. Toho si samozřejmě velice ceníme a těšíme se na to, že za námi v pátek dorazí,“ říká Hejkal před svým „last dance“.