Titul získal v Plzni, prošel Německem i několika prvoligovými českými kluby. Teď se po dlouhých 12 letech kruh uzavře. Václav Pilař se vrací domů do Hradce Králové, kde svoji kariéru nastartoval. Ale nenechte se zmást. Rozhodně nejde o nějaké dohrání, ba naopak. Východočeský klub vstupuje do nové éry a rodák z Chlumce nad Cidlinou má být jednou z hlavních postav.

Václav Pilař během prvního tréninku po návratu na soutok Labe a Orlice. | Foto: www.fchk.cz

Po dlouhých letech se příznivci hradecké kopané dočkali vysněného stadionu. Město zažívá fotbalový boom, prodávají se permanentky, nový merch. Klub navíc dělá až nezvykle velké přestupové kroky. Pod lízátka přivedl z pražské Sparty Ladislava Krejčího, domů se vrací modla fanoušků Václav Pilař. Co k návratu a zvýšenému zájmu o fotbal v Salonu republiky říká?

Cítíte ve městě fotbalový boom, který přichází právě s novým stadionem?

Ano, jsem za ten boom hrozně rád. Byl jsem na stadionu a je to fakt nádhera. Splňuje všechny ambice klubu, v Hradci konečně bude stadion, na který všichni čekali. Ve světě je takový boom normální, ale v Čechách je to složitější, proto si toho musíme vážit.

Hradecká posila Krejčí: Budu makat! Chci dokázat, že na to stále mám

Vracíte se domů, v Hradci se od vás bude hodně očekávat.

Já jsem sám na sebe přísný a mám od sebe velká očekávání. Rok v Plzni beru jako neúspěšný. Slíbil jsem, že do Hradce půjdu, ale není to tak, že končím kariéru. Rozhodně to sem nejdu dohrát. Cítím se dobře, moje koleno je lepší než dřív. Samozřejmě se ve fotbale může stát všechno, může být neúspěch nebo další zranění, to k tomu patří, ale moje vize je, že jdu Hradci pomoct. Chci ze sebe vymačkat to nejlepší.

Návrat přišel v pravou chvíli, ne?

Vracím se dobře. (směje se) Jestli tedy myslíte kvůli stadionu.

Přesně tak.

Stadion je krásný. Hrozně mě lákal. Pořád jsem se s Hradečáky bavil a chtěl jsem, aby to dávalo smysl. Když se do Plzně vrátil trenér Koubek, možná jsem chvíli přemýšlel o tom, že bych zůstal. Ale dal jsem slib, což pro mě bylo důležité. Musím uznat, že poslední dvě sezony kluků byly skvělé, a to vlastně ani nehráli doma. Stadion by nám měl pomoci a doufám, že bude často vyprodaný.

Nasáváte tu atmosféru, jak stadion postupně roste a mění se do finální podoby?

Rozhodně. S malým jsem se tam občas chodil projít, abychom okoukli, jak roste. Teď jsme tam byli už něco fotit. Opravdu je to nádherný stadion, na kterém si chce zahrát každý. Přeju to všem spoluhráčům a následně i talentům, kteří budou v budoucnu mít tu příležitost.

Václav Pilař.Zdroj: www.fchk.cz

V Hradci jste působil naposledy před 12 lety, jaká je vaše nejlepší vzpomínka?

První zápas po postupu proti Spartě byl krásný. Hned se podařilo ji porazit, byla to euforie, já dával gól na 2:1. A povedená byla celá sezona, skončili jsme osmí pod trenérem Kotalem.

Bylo ve vašich snech, že se do Hradce jednou vrátíte a už to bude na nový stadion?

Jasně. Tenhle scénář jsem měl v hlavě. Teď to navíc dávalo největší smysl, byl jsem po neúspěšném půlroku, kdy jsem nehrál, proto jsem situaci začal řešit s Hradcem.

Jste zpátky doma, jak to bere rodina?

Bydlím vlastně 500 metrů odtud (pozn. autora - areál Bavlna), kdybych neměl věci, šel bych pěšky. (směje se) Já jsem byl v Plzni sám, v Jablonci sám, teď budeme všichni pospolu, tak si to užiju.

Podpora bude tedy velká?

Přesně tak, mám nedaleko rodiče, bráchu a spoustu kamarádů, jsem Hradečák.

Bude z Převýšova jezdit autobus?

Autobusy jsem vypravoval do Plzně. Teď jsem kupoval permanentky a na jednotlivé zápasy ještě budu kupovat lístky.

Jak složitý byl návrat do Hradce? Jednání trvala poměrně dlouho.

Na rovinu to bylo tak, že jsem přišel do Plzně s velkým očekáváním. Bohužel jsem tam však šel za takové konstelace, kdy vyhráli titul s nějakým mančaftem a já nedostával tolik prostoru, kolik bych chtěl. Jsem naštvaný na sebe a i trenér chtěl hrát trošku jiný fotbal.

Kubala se může připravovat s Baníkem: Hradec jsem si oblíbil, ale tohle je posun

Co se tedy dělo během zimy?

Vyvinulo se to tak, že už v lednu jsem chtěl jít do Hradce, tak jsem požádal o to, jestli bych mohl jít třeba na hostování, protože mi moje role nevyhovovala. Hledal jsem cestu a od zimy jsem se začal s Hradcem bavit intenzivněji. Nejprve jsme řešili hostování, pak už jsme si to slíbili na léto, i když mi volal kouč Koubek, který přišel do Plzně a bavili jsme se o mém pokračování. Já už se však rozhodl a jak jsem říkal, ten slib byl pro mě důležitý.

Nebyl pro vás konec v Plzni, kde jste zažil asi nejhezčí fotbalové roky, trochu hořký?

Je pro mě hořký. Chtěl jsem za ten rok dokázat víc, ale pak už mi dávalo větší smysl se vrátit zpět do Hradce. Moc se těším a chci být součástí dobré party.

Každý fotbalista chce hrát, jak jste snášel, že moc příležitostí nedostáváte?

Nesu to blbě. I když vím, že už mám věk, jsem prostě ambiciózní a pořád chci být. Kdybych nebyl, tak to bude špatně. Šel jsem do Plzně s tím, že nalevo hrál Mosquera a udělal titul, což pro měl bylo těžké. Nejsem typ člověka, který by přišel a dělal dvojku, chtěl jsem se rvát o místo a nepřipouštěl jsem si, že bych se na hřiště nedostal. Z toho jsem byl zklamaný, ale choval jsem se jako profík. Přitom první půlrok mi to splňovalo všechno. Zahrál jsem si i Ligu mistrů, jenže druhá část sezony byla už pouze liga a já věděl, že nás je v kabině třicet a pořád hrají ti stejní. Navíc se jaro nepovedlo a já jen trénoval.

ANKETA: Pan Lízátko. Hradečtí Votroci mají nového maskota. Co na něj říkáte?

Proč se Plzni nakonec sezona nepovedla podle představ?

Těžká otázka, spíš na trenéra a celý mančaft. Já jsem toho moc neodehrál, ale samozřejmě jsem byl součástí týmu. Viděl jsem to tak, že se nám nedařily některé věci, které vycházely na podzim. Dostávali jsme hodně nešťastné góly a bohužel jsme nechytili začátek. Tam jsme promarnili dva tři zápasy doma, kde se nám to normálně nestávalo. Najednou nám uteklo čelo, svoji roli zahrála psychika a pak z toho nebyly dobré výsledky.