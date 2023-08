Před třinácti lety zde odehrál první ligový mač, který se mu zapsal do paměti. Na starém Všesportovním stadionu tehdy sestřelil výstavním gólem na 2:1 pražskou Spartu a začali kolem něj kroužit velké týmy. Teď se rodák z Chlumce nad Cidlinou vrátil zpět, aby otevřel zbrusu nový svatostánek, na který všichni čekali a premiéra to byla víc než podařená. Votroci přejeli ve třetím ligovém kole České Budějovice 5:1. Pilař odehrál skvělý duel a dal i gól z penalty.

Václav Pilař se proti Českým Budějovicím prosadil z pokutového kopu. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Zápas proti Spartě mám v paměti, i když je to třináct roků zpět,“ řekl bývalý hráč Plzně, Jablonce, Olomouce či německého Freiburgu, ale hned přepnul do současnosti. „Každý nechal na hřišti všechno. Viděli jsme, že přišlo devět tisíc lidí, chtěli jsme jim tu podporu vrátit. Jak je stadion útulný, tak jsme fanoušky slyšeli. Mně osobně to hodně pomáhá,“ uvedl k sobotnímu mači.

Čtyřiatřicetiletý záložník se na východ Čech vrátil před sezonou, když mu skončila smlouva v plzeňské Viktorce. Stadion hrál v jeho návratu bezesporu velkou roli. Vše do sebe tak zapadlo. Fotbalový Hradec vstoupil do nové éry i se „ztraceným“ synem. A lepší premiéru v nové aréně si nemohl vysnít. „Ten den pro mě byl hodně emotivní. Jsem moc rád, že se zápas podařilo zvládnout, protože jsem byl dost nervózní za celou kabinu. Strašně jsme si přáli zvítězit, lépe to snad ani nešlo,“ radoval se Pilař.

Hradec porazil České Budějovice na novém Malšovickém stadionu 5:1.Zdroj: Michal Fanta

Sám si moc dobře uvědomoval, že všechno mohlo být jinak. Českobudějovické Dynamo mělo na začátku střetnutí dvě obrovské šance, ty však zneškodnil gólman Pavol Bajza, poté se rozjela ofenzivní hradecká mašina. „Soupeř měl na začátku dvě šance. Klidně jsme mohli prohrávat. Naštěstí jsme to přežili a udeřili jsme hned z prvního brejku. Po zbytek utkání jsme byli produktivní a konečný výsledek 5:1? Dokonalý úvod na novém stadionu,“ pochvaloval si navrátilec do černobílého dresu.

NAFILMOVANÝ PÁD?

Byl to právě Pilař, kdo v 59. minutě uzavřel z pokutového kopu gólový účet zápasu, když ho podle sudího Dalibora Černého fauloval ve vápně hostující Pavel Osmančík. Hlavní arbitr svůj verdikt nezměnil ani po poradě s videorozhodčím. Na internetu se hned po zápase začal inkriminovaný moment řešit. Podle většiny fanoušků byl pád nafilmovaný. Jak však viděl celou situaci pár minut po zápase sám Pilař? „Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že to byl faul, ale ještě jsem to na videu neviděl. Udělal jsem to šikovně, dal jsem si dotek do lajny a on mi trefil nohu,“ popisoval hradecký fotbalista.

V pondělí se k nařízené penaltě vrátila i Komise rozhodčích. Podle ní byla nařízena chybně: „V 54. minutě utkání rozhodčí chybně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč domácího družstva č. 6 svou pravou nohou vyvolal kontakt s obráncem soupeře č. 12 a následně ve snaze oklamat rozhodčího zveličil svůj pád. VAR správně intervenoval, přesto rozhodčí trval na svém původním chybném rozhodnutí nařídit pokutový kop."

Sporný moment však už na výsledku nic změnit nemohl. Východočeši Dynamo při velké premiéře jednoznačně přejeli a všichni si návrat ligového fotbalu na soutok Labe a Orlice náležitě užili.

„Asi to pro mě byl jeden z nejhezčích dnů kariéry. Ale navenek nejsem tak emotivní člověk, odehrávalo se to spíš ve mně,“ uzavřel Pilař.

Po třech odehraných kolech a smrticím losu jsou svěřenci trenéra Jozefa Webera v ligové tabulce na sedmém místě se ziskem čtyř bodů. Když po prohře na Slavii remizovali v Plzni, teď na novém stadionu zničili Dynamo. Slibný start!