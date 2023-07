/FOTOGALERIE/ Cenný bod vybojovali hradečtí fotbalisté na půdě favorizované Plzně, kde v utkání druhého kola FORTUNA:LIGY remizovali 1:1.

Viktoria Plzeň - Hradec Králové 1:1. | Foto: fcvp/Ondřej Pastor

Vše podstatné se odehrálo až v úplném závěru zápasu. Nejprve poslal domácí do vedení v 81. minutě kapitán Hejda.

Votroci se pak hnali za vyrovnáním. Velkou příležitost měl útočník Vašulín, ale penaltu v 87. minutě mu lapil gólman Staněk. Udeřilo až v šesté minutě nastaveného času, Gabriel obloučkem poslal míč na zadní tyč, kde si skvěle naskočil střídající žolík Šašinka a uklidil jej do branky.

Plzeň – Hradec Králové 1:1

Fakta – branky: 81. Hejda – 90. (+6) Šašinka. Rozhodčí: Machálek – Paták, Hurych. ŽK: Sýkora, Mosquera, Jirka – Gabriel, Horák, Vašulín. Diváci: 8071. Poločas: 0:0. FC Viktoria Plzeň: Staněk – Hranáč, Hejda, Jemelka – Jirka, Bucha (80. Traore), Vlkanova (46. Kopic), Kalvach, Sýkora (80. Mosquera) – Chorý (55. Durosinmi), Vydra (63. Kliment). Trenér: Miroslav Koubek. FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Heidenreich (87. O. Ševčík), Čech – Gabriel, Kodeš, Kučera (83. Pudhorocký), Horák – P. Juliš (58. Matěj Koubek), Vašulín, Krejčí (83. Šašinka). Trenér: Jozef Weber.

Miroslav Koubek, trenér Plzně: „Už jsme sahali po vítězství, ale sami jsme si ho vyrazili v poslední sekundě. Byli jsme hloupí, vyrovnání jsme neměli dovolit. Musím to vstřebat, jsem samozřejmě hodně zklamaný, přiznám se, že i vytočený. Ale takové situace fotbal přináší. Nezvládli jsme dva dlouhé auty, na které jsme se ještě ráno po rozcvičce připravovali. Z jednoho byla penalta a ze druhého jsme dostali vyrovnávací gól. Je to mrzuté, protože kluci si vyhrát zasloužili. Hradec je kvalitní mužstvo, nikdo nemůže čekat, že bude dostávat pět gólů.“

Jozef Weber, trenér Hradce: „Jsme rádi za bod. Možná to bude znít neskromně, ale musím tým pochválit, bod jsme si zasloužili. Po nervózním vstupu jsme pak byli odvážnější, dostávali se do hry a kombinací. Bohužel v první půli jsme i vinou horšího řešení při centrech a v předfinální fázi neohrozili branku. Herně to ale bylo v pořádku. Ve druhé půli jsme v aktivitě pokračovali a dlouho se nedostali pod tlak, Plzeň jsme drželi na uzdě. Závěr byl však hektický, nejprve inkasovaný gól po chybě, pak zahozená penalta a nakonec vyrovnávací branka. Na mužstvu byl ale vidět obrovský morál, že chce vyrovnat.“