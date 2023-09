Dal gól, pral se o každý balón, přesto odcházel ze zápasu zklamaný. Zkušený záložník Hradce Ladislav Krejčí otevřel v zápase 7. kola FORTUNA:LIGY proti olomoucké Sigmě ve 12. minutě skóre. Jenže Hanáci ukázali, že jsou na startu nové sezony ve velké herní pohodě. Do poločasu zápas vyrovnali a po změně stran po brankách Vodháněla a Juliše překlopili na svoji stranu.

Takhle slavili fotbalisté Hradce Králové gól Ladislava Krejčího. S Olomoucí však nakonec prohráli 1:3. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme agresivní, napadali jsme a vyústilo to v branku a vedení. Bohužel jsme ho neudrželi a ještě ve 41. minutě jsme dostali na 1:1, což bylo nepříjemné. Řekli jsme si, že půjdeme do druhého poločasu za remízového stavu a že to zvládneme. Bohužel se to nepovedlo. Dostali jsme druhou branku, která zápas zlomila. Snažili jsme s tím samozřejmě ještě něco udělat, ale přišel třetí gól a prohra,“ zhodnotil duel jediný hradecký střelec nedělního večera Krejčí.

Zápas proti silnému soupeři byl hodně emotivní. Došlo v něm hned k několika strkanicím, do kterých se zapojil i bývalý hráč pražské Sparty či italské Boloni. „Byly v tom emoce, ale pro mě to končí zápasem, podáme si ruce, řekneme si k tomu něco. Myslím si, že to bylo v rámci mezí. Poštěkali jsme se tam, ale jak jsem vešel do tunelu, tak jsem o tom nevěděl. Patří to k tomu,“ uvedl Krejčí.

Ladislav Krejčí s míčem.Zdroj: Lubomír Douděra

Východočeši poprvé v sezoně prohráli v nové aréně, když v den slavnostního otevření nenavázali na výhry proti Zlínu a Českým Budějovicím. „Když víme, co všechno se kolem slavnostního otevření chystalo, všechny ty věci, akce pro rodiny s dětmi a celkově pro lidi z Hradce, doufali jsme, že to ukončíme vítězně a že fanoušci budou spokojení. Bohužel se nám to nepodařilo. Myslím si však, že po fyzické stránce jsme odvedli maximum, ale nestačilo to. Sigma svoje akce vyřešila lépe, proto vyhrála,“ štvalo jednatřicetiletého fotbalistu.

Ten na soutoku Labe a Orlice úspěšně restartuje kariéru, když v minulé sezoně nenaskočil do jediného soutěžního mače. „Jsem spokojený, že jsem se vrátil zpátky do zápasového rytmu, který mi ohromně chyběl. Rok jsem nehrál, takže jsem se na to těšil a zápasy si jednoznačně užívám,“ popisuje svůj návrat Krejčí a zároveň přiznává, že to není nic jednoduchého: „Je pravda, že po těch prvních utkáních jsem byl takový víc bolavý, chvilku mi to trvalo. Často jsem cítil zadní stehenní sval, který mě trápil, ale začal jsem na tom pracovat. Pomáhají mi lidi z klubu, byl jsem jednou i na prohlídce u pana Koláře, bavili jsme se o tom. Mám kolem sebe lidi, kteří se mi snaží pomoct a kteří mi vytváří skvělý servis. Věřím, že s přibývajícími zápasy, se to bude zlepšovat a ty svaly si na to zase zvyknou.“

V kádru východočeského klubu přitom Krejčí patří k nejzkušenějším hráčům. „Snažím se klukům pomáhat. Chci jim jít příkladem a poradit to, co mi radili starší hráči nebo co jsem měl možnost okoukat ve světě. Snažím se působit optimisticky. Na druhou stranu si myslím, že jsem v hlavě pořád trochu dítě a jsem rád, že jsem takový. Staří si nepřipouštím,“ uzavřel.