Do sobotního zápasu nastoupí černobílí po zářezu na Spartě, kde prohráli po neregulérním gólu Jana Kuchty. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka však mohli litovat i svých neproměněných šancí.

Hradecký Smrž dostal stopku na dva zápasy, stejně jako útočník Sparty Čvančara

„Začali jsme velmi dobře, měli jsme skvělý pohyb, myslím, že se nám dařila i kombinace. Dokonce se nám povedlo jít do vedení a kdybychom se po šanci Smrže uklidnili tím, že bychom dali na 2:0, tak by se celý zápas odvíjel jinak,“ mrzelo hradeckého asistenta trenéra Stanislava Hejkala. Východočeši na začátku druhé půle inkasovali ze dvou standardek.

„Bohužel jsme po půli inkasovali dva góly, o jednom z nich mluví celá republika, já se k tomu vyjadřovat nechci,“ uzavřel nepříjemné téma Hejkal.

Teď už všechny pohledy hradeckých fotbalistů směřují k sobotnímu mači proti Sklářům. Těm se v posledních kolech celkem daří. Minulý týden vymazali poslední Pardubice po výsledku 5:1.

VIDEO: Nová hradecká chlouba roste! Stavíme nadčasový stadion, říká Jukl

„Odborníci je před sezonou pasovali na kandidáta sestupu, ale já to tak rozhodně nevidím. Mají výborné mužstvo, kvalitní hráče jako Kučera nebo Trubač, kteří jsou zároveň kreativní. Takže se jedná o těžkého soupeře,“ chválí protivníka Hejkal. Pro něj to samozřejmě bude speciální zápas. Severočeský tým totiž v minulosti vedl jako hlavní kouč. „Celkem jsem tam strávil na různých pozicích osm let. Takže vnímám, že mám minulost spjatou s tímto klubem, ale teď už jsem rok a čtvrt tady a dýchám za Hradec,“ uzavřel Hejkal.