Už za necelé dva týdny odstartuje nová sezona první fotbalové ligy. Votroci do ni vstoupí domácím utkáním proti Teplicím. Sobotní duel v Písku proti rezervě pražské Sparty ukázal, že by tým, který v přestávce doznal změn, mohl šlapat.

Východočeši měli proti Pražanům více ze hry. Po opatrnějším úvodu si v 16. minutě na centr Horáka z rohu naběhl Juliš a otevřel skóre. „Hráči mají svoje role při standardkách a jsem rád, že to splnili,“ pochvaloval si hradecký trenér David Horejš.

Hradec svého soka během zápasu dostával pod tlak, druhou branku ale přidal až v závěru z další standardní situace. V 89. minutě si Klíma naběhl na přesný pas Krejčího a upravil na konečných 2:0.

„Jsem spokojený, hrálo se kvalitní utkání v dobrém tempu. Soupeř nás donutil k tomu, že jsme museli zvednout náročnost oproti minulému zápasu. Síly jsme rozvrhli do obou poločasů a všichni hráči splnili to, co jsme po nich chtěli. Jen škoda, že jsme tam nedotáhli nějaké situace, které se daly vyřešit lépe. Do startu ligy však zbývá pořád dost času. Věřím, že se v tomhle zlepšíme a zase víme, na čem pracovat,“ zhodnotil Horejš.

Do začátku nového ročníku odehrají fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice ještě jeden přípravný mač. Příští sobotu přivítají v generálce v Malšovické aréně druholigové Táborsko. Začínat se bude od 17 hodin. „Budeme ještě pracovat na automatizmech do útoku i obrany. V poslední třetině hřiště jsme tam teď měli věci, které se daly vyřešit lépe. To je motivace k tomu, abychom se do prvního zápasu zlepšili. Pořád je na čem pracovat,“ uzavřel Horejš.

FC Hradec Králové – AC Sparta Praha B 2:0 (1:0).

Branky: 16. Juliš, 89. Klíma. Rozhodčí: Vokoun – Kotalík, Šafránková. Hráno bez karet. Diváci: 220.

Hradec Králové – 1. poločas: Vízek – Čech, Čihák, Spáčil, Harazim, Kodeš, Kaštánek, Horák, Juliš, Hais, Pilař. 2. poločas: Zadražil – Klíma, Čech, Holovatskyi, Čmelík, Dancák, Pudhorocký (76. Kaštánek), Krejčí, Mihálik, Koubek, Vlkanova.