Branky: 20. Beauguel, 55. Mosquera. Rozhodčí: Berka – Kříž, Váňa. ŽK: Kalvach, Chorý, Trusa. Diváci: 3294. Hradec Králové: Vízek – Klíma, Král, Leibl (51. Soukeník) – Harazim (46. Čech), Rada, Kodeš, Kučera, Novotný – Kubala, Rybička (68. Prekop). Trenér: Miroslav Koubek. Plzeň: Staněk – Řezník, Santos, Hejda, Havel – Čermák (67. Pernica), Sýkora (55. Chorý), Kalvach – Kopic, Beauguel (79. Trusa), Mosquera (79. Holík). Trenér: Michal Bílek.

Hned bez tří klíčových hráčů museli nastoupit fotbalisté Hradce Králové do středečního duelu s favorizovanou Plzní. Kvůli zranění chyběli Vlkanova a Vašulín. Do zápasu také nenaskočil bek Mejdr, který má na stole tři nabídky a nemohl by hrát s čistou hlavou. Hostující Plzeň zase nastupovala s vědomím, že pokud v Mladé Boleslavi nad Hradcem vyhraje a Slavie nezíská plný počet bodů proti ostravskému Baníku, bude s předstihem slavit mistrovský titul.



Ani v hodně kombinované sestavě se Votroci favorizované Plzně nezalekli. Od začátku byli aktivní, ale slibné náznaky šancí k přímému ohrožení hostující branky nevedly. Naopak Viktoriáni udeřili už po dvaceti minutách hry. Domácí obrana nedokázala odehrát nepříjemný střílený centr od Řezníka, který propadl až k Beauguelovi, který z velkého úhlu dokázal střelou pod břevno překonat Vízka. I nadále se hrál vyrovnaný fotbal, ale Plzeň byla přece jen nebezpečnější. Další velkou příležitost měl ve 43. minutě Kalvach. Z hranice velkého vápna se na levé straně postavil k trestnému kopu a překvapivou dělovkou pořádně protáhl Vízka.



Další komplikace pro hradeckého kouče Miroslava Koubka přišla pár minut po změně stran, když hřiště musel opustit zraněný obránce Leibl, místo něho naskočil Soukeník. V 55. minutě Plzeň udeřila podruhé. Řezník našel dlouhým autem hlavu střídajícího Chorého, toho ještě Vízek dokázal vychytat, ale na následnou dorážku Mosquery už byl krátký.



V 61. minutě se ke střele zpoza vápna dostal Rada, ale jednalo se spíše o propagační pokus. Závěr si Plzeň v pohodě pohlídala a po skončení zápasu Ostrava – Slavia mohly propuknout velkolepé oslavy přímo na hrací ploše. V hostujícím kotli nechyběl ani David Limberský.



Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové: „Plzni je potřeba poblahopřát k celé sezoně. My jsme neodehráli špatné utkání. Musím kluky pochválit. Pozičně jsme hráli velmi dobře. Bohužel jsme se nedokázali dostat do území, kde padají góly. Vždy tomu chyběl poslední krok. Oni mají špičkové hráče do defenzívy a znovu to potvrdili. Nesouhlasím s tím, co se píše o Michalu Bílkovi, že hraje nekoukatelný fotbal. Je to fotbal, na který má hráče a jeho styl je účelný. Vyhrávat se dá mnoha způsoby.“



Michal Bílek, trenér Plzně: „Myslím si, že je to obrovské překvapení. Nikdo z nás si nemyslel, že Plzeň získá titul. Jsem hrozně rád za kluky, protože celou dobu dřeli a poctivě pracovali. I když to možná nevypadá, tak si to strašně užívám. Je to nejcennější titul, a to z důvodu toho, že to nikdo nečekal.“