Město Hradec Králové zatím eviduje tři oficiální zájemce o vstup do prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Jedním z nich je podnikatel a bývalý reprezentant Ivo Ulich. Další zájemce je z Česka a jeden zájemce je ze zámoří. Zájemci o vstup do klubu se mohou hlásit do poloviny září. Na tiskové konferenci to dnes řekla primátorka a předsedkyně představenstva klubu Pavlína Springerová. Kromě Ulicha jména zbylých dvou zájemců nezveřejnila.

V srpnu by radnice chtěla se zájemci zahájit on-line rozhovory. Začátkem října by mělo podle primátorky dojít na osobní jednání "s nejrelevantnějšími a nejzajímavějšími partnery". "Do konce roku už chceme mít na stole nabídky, které budou velmi konkrétní, tak aby zbytek sezony sloužil k doladění podmínek a do následující sezony jsme začínali se silným strategickým partnerem," řekla.

Zájem o vstup do hradeckého klubu by podle deníku Sport měl mít podnikatel a investor Ondřej Tomek, který je údajně v kontaktu s Ulichem. A nevyloučila to ani Springerová "Je to velmi zajímavé, hradecké jméno. Pan Tomek se oficiálně nepřihlásil, což ale nic neznamená, ještě má mnoho týdnů času. Zatím o tom zájmu vím neformálním způsobem," řekla primátorka k možnému Tomkovu zájmu. Uvedla, že pokud by se nějaký skvělý uchazeč objevil třeba až ve druhé polovině září, odmítnut nebude.

Město zahájilo prodej většinového podílu městského fotbalového klubu v polovině června. Nový akcionář klubu by mohl být znám na konci letošního roku. "Máme vizi, že Hradec bude klubem, který bude útočit na příčky zajišťující evropské poháry. Věřím, že se silným strategickým partnerem toho náš klub dosáhne v co nejkratší možné době," uvedla primátorka.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Pavlína Springerová. Foto: Lubomír Douděra

Pro zprostředkování prodeje si radnice najala poradenské sdružení právnické firmy Havel & Partners a České spořitelny. Rozhodování o samotném prodeji akcií klubu bude plně v rukou zastupitelů.

Radnice má představu, že na nového akcionáře by přešlo financování A-mužstva, které radnice zatím dotuje částkou kolem 20 milionů korun ročně. Podporu mládežnickému fotbalu a provozu fotbalových areálů Bavlna či Háječek ve zhruba stejné částce by město mělo zachovat. Profesionální fotbal by město v budoucnu podporovalo jen v milionech korun.

Aktuální hodnota klubu podle radnice závisí na zvolené metodě ocenění a pohybuje se v řádu vyšších desítek milionů korun. Klub v posledním úplném účetním roce 2022/2023 vykázal obrat 116 milionů korun a zisk 6,6 milionu. Za devět měsíců účetního roku 2023/2024 měl obrat 146 milionů korun a zisk 22 milionů. Dotace klubu od města a kraje meziročně vzrostla ze 32 milionů korun na 49 milionů.

Sama Springerová se na další ligový ročníky, který bude druhý na novém stadionu, velmi těší „Věříme ve skvělé sportovní úspěchy. Minulá sezona skončila velmi dobře. Doufáme, že si fanoušci najdou cestu na stadion a budeme pokračovat v úžasných návštěvách, které jsme nastolili,“ uzavřela.