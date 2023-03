Zlín je v ligové tabulce sice na posledním místě, ale žádné odepisování není na místě. Pod zkušeným trenérem Pavlem Vrbou se Ševci herně zvedají a na fotbalisty Hradce Králové tak v rámci 23. kola FORTUNA:LIGY rozhodně nic lehkého nečeká. Duel startuje na zlínské Letné dnes od 15 hodin.

FORTUNA:LIGA - 23. kolo: Zlín - FC Hradec Králové, dnes 15.00. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Východočeši půjdou do zápasu po těžké domácí prohře 1:4 s Jabloncem. „Bylo to utkání, které rozhodl jediný okamžik. Mohli jsme dostat gól už předtím z penalty, ale když ji Bajza chytil, tak jsem věřil tomu, že to dotáhneme do vítězného konce. Hned poté ale přišel nešťastný okamžik s jeho vyloučením. Navíc jsme nešli jen do deseti, z následného trestňáku jsme dostali na 1:1, což mužstvo psychicky poznamenalo. Během pěti minut pak soupeř otočil a už to bylo složité,“ vrátil se k minulému zápasu hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Votroci se proti Zlínu budou muset kromě gólmana Pavola Bajzy obejít i bez stopera Michala Leibla, který po dvou žlutých viděl také červenou kartu. Pro oba týmy půjde o důležité body. Hradec by se co nejraději zbavil sestupových starostí. Ševci by zase chtěli poskočit z posledního místa a hlavně se udržet mezi ligovou elitou. Od zimní přestávky jim v tom pomáhá kouč Pavel Vrba.

„Nějaké body už se Zlínem udělal, porazil Teplice, jeho rukopis je znát. Z mužstva teď lze cítit energii a disciplínu, které naznačují, že jde o nebezpečného soupeře. Rozhodně bych ho nepodceňoval,“ má jasno Hejkal a dodává: „Jejich obrana je ustálená. Cedidla je sice mladý hráč, ale už má také pár odkopaných zápasů. Simerský s Procházkou jsou protřelí mazáci, uvidíme, jak na tom bude Bartošák. Hrubý toho má také hodně za sebou, navíc udělali Kozáka. K tomu Slončík, Čanturišvili, Vukadinovič, to je spousta dalších startů v lize, takže jde určitě o zkušené mužstvo.“

První vzájemný duel v letošní sezoně skončil 0:0, když si ani jeden z týmů nevypracoval výraznější šanci.