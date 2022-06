Dvě vysoké výhry si připsali hradečtí Votroci. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka nejprve 5:1 přehráli v semifinále tradičního turnaje v Benátkách nad Jizerou Příbram. V zápase se vyznamenal Filip Firbacher. Dvacetiletý borec, který na jaře hostoval v Chrudimi, zaznamenal hattrick. „Všechno to byly hezké góly po dobrých akcích. Kluci mi to tam dobře připravovali. Za góly jsem hrozně rád, je to zásluha celého týmu,“ řekl Firbacher.