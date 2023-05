Fotbalisté Hradce Králové uhráli v prvním utkání semifinále nadstavby o 7. až 10. místo s Mladou Boleslaví bezbrankovou remízu. První ligový zápas v letošní sezoně odchytal gólman Votroků Patrik Vízek a hned udržel čisté konto. V závěru viděl ještě po druhé žluté červenou kartu Smrž. Odveta je na programu příští sobotu (15.00) znovu v Lokotrans aréně.

FORTUNA:LIGA, nadstavbová část: FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 0:0

Fakta – rozhodčí: Volek – Horák, Pochylý. ŽK: Klíma, Trusa, Kučera, Smrž. ČK: 85. Smrž (všichni HK). Diváci: 1144. Poločas: 0:0. Mladá Boleslav: Mikulec – Šimek, Suchý, Karafiát – Suchomel (81. Mareček), Donát, Matějovský, Žitný (61. Kaulfus), Fulnek (81. Stránský) – Ladra, Mašek (61. Kušej). Hradec Králové: Vízek – Smrž, Klíma, Čech (82. Novotný) – Gabriel, Kodeš, Rada, Harazim (54. Leibl) – Kučera – Trusa, Koubek (69. Vašulín).

Na první šanci se čekalo až do 35. minuty. Matějovský z rohu našel na malém vápně hlavu Šimka, míč však skončil vedle branky Vízka. Ve 44. minutě pálil z hranice vápna hradecký středopolař Kodeš, naštěstí pro domácí Boleslav těsně minul. V nastaveném čase dostal míč do branky Marek, ale gólovou radost mu přerušil VAR, který odhalil ofsajdové postavení.

Východočeši mohli jít do vedení deset minut po změně stran. Mikulec neudržel Trusovu dělovku a k dorážce se dostal Koubek, ve stoprocentní šanci však netrefil odkrytou branku. Poté zahrozili znovu domácí. Karafiát našel volného Kušeje, ale ten proti Vízkovi neuspěl. Boleslavský útočník měl další šanci, ale po přesném centru od Matějovského nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče. Pět minut před koncem základní hrací doby se předčasně do sprch pakoval hostující Smrž, který viděl po zákroku na Kušeje druhou žlutou. Poslední šanci zápasu měl po rohovém kopu boleslavský stoper Suchý, ale v ideální pozici přestřelil. Zápas tak skončil bezbrankovou remízou.

„Do dvojutkání jsme vstoupili s pěti změnami v sestavě, což plánujeme udělat i v příštím zápase. Tím se ale nezříkáme boje o postup. Duel měl očekávaný vývoj, Boleslav byla silnější na míči díky technicky vyspělým hráčům. Postupem času jsme se ale dostali do hry. Některé protiútoky jsme mohli vyřešit lépe. Celkově to z naší strany nebylo vydařené utkání, ale těší mě, že jsme po delší době udrželi nulu vzadu,“ zhodnotil kouč Hradce Stanislav Hejkal.

„První poločas zápasu byl vyrovnanější, dali jsme gól, ale kvůli ofsajdu nám ho neuznali. Byli jsme aktivnějším týmem, měli jsme víc nebezpečných situací, ale v zakončení jsme si to buď zkomplikovali, nebo nedotlačili míč do branky. Je to pořád otevřené, za týden „v Hradci“ se rozhodne. Dnes jsme měli k výhře blíž než soupeř, proto nás mrzí, že jsme to nedotáhli,“ komentoval zápas domácí trenér Pavel Hoftych.