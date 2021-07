„V roli nováčka je pro nás asi logické, že se chceme v prvé řadě vyhnout bezprostřednímu boji o záchranu,“ říká šestačtyřicetiletý bývalý ligový fotbalista, jenž oblékal dresy Teplic a Viktorie Žižkov.

Sabou byl v létě nucen hledat nového trenéra, jelikož Zdenko Frťala ohlásil odchod do Teplic. A jako náhradu si vyhlédl zkušeného Miroslava Koubka. Ligovou cestu Hradec začne v sobotu 24. července v novém „domácím“ prostředí v Mladé Boleslavi proti Bohemians.

Hradec se po čtyřech letech vrací do ligy. S jakými ambicemi vstupujete do nováčkovské sezony?

V roli nováčka je pro nás asi logické, že se chceme v prvé řadě vyhnout bezprostřednímu boji o záchranu. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom během sezony mohli ambice přehodnotit a mít je ještě vyšší. Teď je ale opravdu těžké odhadovat reálnou sílu kádru, protože jsme neměli pravidelnou konfrontaci s nejvyšší soutěží. Jdeme trochu do neznáma, prvních několik zápasů nám ukáže, jak na tom v porovnání s ligou opravdu jsme.

Týmu se po odchodu Zdenko Frťaly ujal zkušený kouč Miroslav Koubek. Jste spokojen s letní přípravou?

Jsem. Plní se během ní to, co jsem při skladbě nového realizačního týmu očekával. Zároveň ale průběh ani výsledky v přípravě nepřeceňuju. Ukázaná platí a vše se ukáže až v lize.

Podařilo se mužstvo doplnit podle vašich představ, nebo ještě hodláte nové hráče přivést?

Podařilo. Hráče, které jsme chtěli, jsme přivedli. Obecně jsme nechtěli nijak překotně přebudovávat kádr, k jehož podobě jsme se dopracovávali tři roky. Týmu, který si ligu vybojoval, věřím. Kluci si zaslouží nejvyšší soutěž hrát. Doplnit jsme ale potřebovali, zvýšili jsme tím konkurenci, máme zdvojené posty a tým se v mých očích ještě více zkvalitnil. Opakuju ale, že sílu kádru prověří až liga. Sám jsem na to zvědavý.

FC Hradec Králové, sezóna 2021-2022Zdroj: Deník

Klub bude své domácí zápasy hrát v Mladé Boleslavi. Bude to velký hendikep?

Jako hendikep to necítím. Věděli jsme, že budeme muset pryč z Malšovického stadionu, který se bude přestavovat. V Mladé Boleslavi jsme už v minulosti hráli a dařilo se nám tam, je to malý útulný stadion s fotbalovou atmosférou. Mělo by se nám tam zase hrát dobře. Navíc je to pro naše fanoušky v únosné dojezdové vzdálenosti.

Připravujete v tomto směru i podporu pro fanoušky, například vypravení autobusů na utkání a podobně?

Ano. Pro majitele permanentek a pro partnery budeme vypravovat autobusy, všichni fanoušci budou navíc nově dostávat zdarma zápasový bulletin. Budeme je potřebovat a budeme se snažit, abychom jim cesty na domácí utkání do Mladé Boleslavi co nejvíc ulehčili.

Jak vypadá situace ohledně výstavby nového stadionu? Jde všechno podle plánu?

Podle mých informací jde všechno podle plánu. Na začátku srpna má dojít k předání staveniště, pak se začne s demolicí. Budeme postup prací napjatě sledovat.

V lize vás čekají také pozorně sledovaná derby s Pardubicemi, které mají za sebou vydařenou sezonu. Je pro vás i celý klub velkou motivací navíc skončit před rivalem?

Smekám před jejich minulou sezonou, i pro nás je jejich úspěch inspirací a nadějí, že můžeme být v lize konkurenceschopní. Pardubice pro nás samozřejmě jsou rivalem, ale osobně úplně nehrotím, jestli budeme v tabulce nad nimi, nebo ne. Pro mě je nejdůležitější, abychom hráli ligu i v další sezoně. Být před Pardubicemi by určitě byl navíc příjemný bonus.

Ligová fotbalová přílohaZdroj: Deník