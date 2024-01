Když se ohlédneme za rokem 2023, co se vám vybaví? Nejhezčí dárek jsme dostali už v létě, o tom nemá cenu diskutovat. Je to bezesporu pro nás všechny nový stadion . Ruku v ruce by s tím měly být výsledky. V tomhle ohledu spokojenost není.

Mám na to smíšený názor. Určitě to potvrdilo, co jsme očekávali v ohledu, že stadion přinese větší divácký zájem, publicitu, možnosti a to nejenom sportovní, ale i kulturní. Potvrdilo se i to, že některé zápasy, které bychom hráli na starém stadionu, bychom nemuseli zvládnout. Na druhou stranu tím, jak nám v létě odešla skoro půlka kádru základní sestavy, nemáme mužstvo ještě úplně doladěné. Kdybychom měli o pět bodů víc, tak tady sedíme a budu maximálně spokojený. A netvrdím, že body nešlo uhrát. Pořád je to o dennodenní práci. Nesmíme podlehnout dojmu, že stadionem půjde všechno samo, protože nepůjde, což vidíme. Kluci makají, snaží se, Venca zabudovává do týmu svoje prvky, ale všechno to nějakou dobu trvá.

V Hradci se bezesporu zvedl zájem o fotbal, ale je očividné, že pro to aby bylo na zápasech plno se v dnešní době musí dělat něco navíc, souhlasíte?

Samozřejmě. Fotbal dnes už není pouze o fotbalovém dění, ale je o marketingu, obchodu, kulturním zážitku. Snažíme se fanoušky přilákat. Je potřeba aby se bavili a ne pouze čekali na to, až se kopne do balónu. Chceme aby si to na stadionu užívali, což si myslím, že se nám částečně povedlo, že lidi sem chodí a mimo fotbal mají i jiné vyžití. Za to jsem hrozně rád, je to práce a úsilí všech zaměstnanců v klubu. Budeme to ještě prohlubovat, abychom sem přitáhli více fanoušků.

Pokračujte.

Vidím, že se nám mění struktura diváckého osazenstva. Už to nejsou pouze chlapi důchodového věku, ale máme tu spoustu rodin s dětmi, což je pro mě strašně pozitivní. Tohle je cesta, my sem potřebujeme dostávat mladou generaci, rodiče s dětmi, mladé teenagery, musí je fotbal a dění okolo bavit.

Takže si vychovávat další fanouškovskou základnu?

Přesně tak. Tohle je pro nás ohromně pozitivní jev. Byl bych rád, aby si to všichni užívali, nebáli se na nový stadion chodit a viděli, že je to kulturní prostředí.

V tomhle na podzim ukázala nádherný směr Sparta. Souhlasíte s tím, že je to něco, co v českém prostředí nemá obdoby?

Není to jenom podzim. Sparta to ukazuje už asi dva roky. Všude jsem zmiňoval, že i my jsme se od ní učili. Měl jsem několik sezení s marketingem Sparty s Kamilem Veselým. Oni nám ukazovali, že ač hrají hůř a hůř, průměrná návštěva jim stoupá. (směje se) Je to o tom, že lidi dokázali zabavit, nalákat na stadion a časem se dostavily i výsledky. Jestli si někdo myslí, že jde vše mávnutím kouzelného proutku, určitě to tak není. Nejde to ve Spartě, ve Slavii a ani u nás. Musíme se pokusit stabilizovat klub hlavně z pohledu hráčské struktury kádru, abychom ho udrželi dva roky pohromadě a vybudovali z toho tým, který je konkurenceschopný. Že každý půlrok odejdou dva, tři, čtyři hráči základní sestavy, to nenahradí ani Sparta. Nám se to bohužel stalo.

V klubu jste dlouho, takže můžete posoudit, jestli se publikum opravdu generačně obměňuje. Máte pocit, že teď budete zacelovat díru, která vznikla díky starému nekomfortnímu stadionu a dvěma rokům v azylu, během čehož se část fanoušků ztratila?

Já myslím, že se ztratilo devadesát procent fanoušků. My všechno startujeme od znovu. Cítím však, že potenciál jsme začali využívat. Svědčí o tom návštěvy, které v minulosti nebyly. Diváci chodí i na zápasy, které dříve nenavštěvovali. My to chceme neustále zdokonalovat, povyšovat. Snažit se nabídnout něco navíc, aby se ta díra, která trvala 7-10 let zacelila. Chceme mít ochozy plné i na podprůměrné či průměrné soupeře, což myslím podle jména a nechci se nikoho dotknout. Ne každé mužstvo je tahákem a není Sparta či Slavia.

Richard Jukl, generální manažer FC Hradec Králové.Zdroj: Lubomír Douděra

Šla s otevřením stadionu prestiž fotbalu v Hradci nahoru?

Z pohledu byznysového a i ve vnímání běžných lidí rozhodně ano. Zažívali jsme období, že o fotbale kromě skalních fanoušků skoro nikdo nevěděl. Dneska to ví všichni a dokonce na fotbal chodí. Máme samozřejmě jádro, které bude vždycky nespokojené, což je jasné. My ale chceme, aby byli všichni spokojení a chodili si zápasy užít.

Po strašně dlouhé době se v Hradci hrály reprezentační zápasy. Třeba návštěva na utkání žen byla neskutečná, jak tohle vnímáte?

Jsou to dva úhly pohledu. Imagově skvělé, povedlo se vytvořit ženský rekord. Ale mám trochu problém s organizací, která byla, ale to se snad doladí. Ani FAČR nebyl připravený na to, že přijde tolik lidí. My jsme navíc ukázali, že národní týmy zde mohou hrát. Všichni to chválí – stadion, zázemí. Vše je připraveno i na jiné zápasy, čímž myslím reprezentační áčko. Stinnou stránkou bylo, že nám ty dvě utkání trochu zamávaly s trávníkem, protože byl ještě mladý a nezakořeněný, pak se zde navíc hrál pohár proti Slavii. Trochu problém byl s termínovkou, jelikož jsme se ní nemohli hrát dřív a vyšlo to až v prosinci. Místo toho, abychom hráli v létě sobota, středa, sobota, což se dá přežít, jsme tohle absolvovali na konci podzimu. Není to o tom, že by klukům došly fyzické síly, nikdo nás kvůli tomu nepřehrál, spíš to vidím po mentální stránce. Se Slavií jsme prohráli nešťastně v prodloužení, s Baníkem jsme dostali góly ke konci zápasu a ve Zlíně ze tří střel čtyři branky.

Už po osmi kolech jste měnili trenéra, jste zpětně rád, že jste se k tomuto kroku odhodlali už tak brzy?

Člověk není nikdy rád, když k tomu musí sáhnout. Jirka (Sabou) se v létě rozhodl, že jsme přivedli Jožku Webera. Bohužel už od začátku bylo jasné, že je to špatně. Okolí ho nepřijalo. On, i kdyby desetkrát vyhrál, pak dvakrát prohrál, nespokojenost a zloba vůči jeho osobě byla tak veliká, že by musel udělat snad jenom titul, aby zde vydržel do konce smlouvy. V tu chvíli jsme vyhodnotili, že nemá cenu čekat a došlo ke změně.

Velkým pozitivem byl naopak návrat Václava Pilaře, který možná i předčil očekávání a ukázal, že je pořád skvělým fotbalistou.

Souhlasím. Naštěstí mu vydrželo zdraví, teď na konci se ukázalo, že půlsezona byla náročná, ale já myslím, že všechny letní příchody hráčů byly vážně dobré. Ať jsou to Láďa Krejčí, Lukáš Čmelík či Daniel Horák. O něm nikdo nevěděl a dal čtyři góly. Tohle je skvělé, my však musíme zpevnit mužstvo v rámci defenzivní činnosti.

Už máte představu, jak budete chtít během zimní pauzy posílit?

Řeší to Jirka (Sabou) s Vaškem (Kotalem). Určitě budeme potřebovat posílit, vždycky se říká do každé řady jeden (směje se). Ale jak jsem zmiňoval, my se musíme zaměřit hlavně na defenzivu a uvidíme, co z toho vznikne.

Mohl by áčko posílit i někdo z mládeže?

Z mládeže bohužel úplně ne. Dneska je to hrozně těžké. My jsme to v minulosti zkoušeli. Ještě v dorosteneckém věku jsme hráče dávali do áčka, ale málokdy se prosadili. Předčasný vývoj nám usmrtil spoustu talentů. V mládeži máme šikovné kluky, ale určitě to není o tom, že bychom je teď hodili do áčka a mysleli si, že nás budou zachraňovat. Díky příchodu Luďka Zajíce je to kontinuální proces, který se bude postupnými krůčky vyvíjet. My se budeme snažit kluky implementovat, chceme aby se odchovanci zvedli a byli víc v kádru, ale nemůže to být za každou cenu, abychom jim spíš ublížili, než pomohli. Vidím to i na úrovni Kutíka s Jurčenkem. V dorosteneckém věku jsme je dali do áčka, nějaký zápas odehráli, ale bylo to málo, tak jsme je zkusili do druhé ligy do Chrudimi, kde jsme si mysleli, že budou hrát stabilně a ani jeden nehraje. Není to vůbec snadné.

Co bude vaše přání do nového roku?

V mém věku už si přeji pouze zdraví. Potřebujeme být všichni zdraví, ne jenom já, ale všichni okolo, vy, lidi, které člověk zná a má k nim blízko. Kdybychom nebyli zdraví, můžeme si přát cokoliv a stejně nic nenaděláme. Není to žádná fráze, není to klišé. V první řadě zdraví, pak co nejlepší sportovní výsledky během jarní části, abychom byli všichni spokojení a aby se práce, kterou člověk dělá na 150%, zúročila na hřišti.

A to výsledkové?

Být co nejvýše v tabulce, vyhnout se skupině o udržení. To je pro nás pořád cíl, uděláme pro něj maximum.

8. ledna letíte na Maltu na Tipsport Cup, co si od týdenního soustředění slibujete?

V první řadě je to o tom, že našim generálním sponzorem je firma Tipsport. Já věděl, že se v zimě turnaj hraje, proto jsme si dali do smlouvy, aby nás na něj někdy pozvali. Jsem rád, že to přišlo, ale bohužel je to v termínu, který není úplně optimální. Hned na začátku ledna by se měla nabírat kondice, takhle si od toho slibujeme, že na Maltě budeme nabírat zápasové vytížení, čekají nás tři utkání během týdne. Místo běhání po horách budeme běhat na hřišti při zápasech. Pak stejně musíme odletět ještě na jedno soustředění do Turecka.