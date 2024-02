Hradce vstoupí do jara bez větších změn: Současnému kádru věříme, řekl Sabou

Už jen pár dní zbývá do startu jarní části FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Hradce Králové do ní vstoupí po vydařené přípravě, kdy se hned dvakrát vydali do tepla za lepšími tréninkovými podmínkami. V neděli od 15 hodin přivítají v Malšovické aréně Bohemians Praha 1905.

Zleva: Petr Šatalík – tiskový mluvčí, Pavlína Springerová – předsedkyně představenstva, Richard Jukl – generální manažer, Jiří Sabou – sportovní ředitel, Václav Kotal – hlavní trenér A-týmu, Petr Kodeš a Daniel Kaštánek - hráči A-týmu. | Foto: Deník/Vladimír Machek