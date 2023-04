Votroci o víkendu vyhráli na hřišti Zbrojovky Brno 2:1, když se postarali o parádní obrat. Ten dokonal pár minut po změně stranou parádni bombou ze třiceti metrů Matěj Ryneš. Hradec si díky výhře upevnil místo ve středu tabulky.

Matěj Ryneš se raduje ze vstřelené branky do sítě Zbrojovky Brno. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Hradečtí fotbalisté o víkendu hráli v Brně o hodně. Po čtyřech ligových duelech bez výhry potřebovali konečně zabrat, jinak by situace v tabulce byla kritická. Na jihu Moravy nezačali vůbec dobře, když inkasovali z prvního rohu soupeře. Do poločasu se však týmu, který vedl kvůli nemoci trenéra Miroslava Koubka jeho asistent Stanislav Hejkal, podařilo zásluhou Daniela Vašulína vyrovnat. Po změně stran pak přišel velký moment Matěje Ryneše.

Ten na středu hřiště využil volného prostoru, s ničím se nerozpakoval a ze třiceti metrů napálil míč o břevno do branky. Zbytek zápasu si Votroci zkušeně pohlídali a zápas dovedli do vítězného konce. „Z takové dálky to byl asi můj první gól,“ smál se šťastný hrdina, který zaznamenal svoji třetí ligovou branku v sezoně.

Parádní hradecký obrat ozdobila Rynešova bomba. Votroci vezou z Brna výhru

Matěji, jak jste zápas na hřišti brněnské Zbrojovky viděl?

Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání, soupeře jsme v úvodu do ničeho nepustili, pak bohužel přišel náhodný gól z ojedinělého rohu, že se jim to vykulilo na volného hráče a on to trefil.

Pak už jste stříleli jen vy…

Naštěstí jsme dali do poločasu vyrovnávací branku a naše hra se zvedla. Po změně straně přišel rychle druhý gól a myslím, že pak už jsme to v klidu dohráli a získali důležité tři body.

Ty body pro vás musí být důležité i z psychologického hlediska, protože jste předtím čtyři zápasy nevyhráli, navíc týmy za vámi se nebezpečně dotahovaly.

Po těch čtyřech zápasech jsme si trochu řekli, že nemáme co ztratit a že do toho půjdeme naplno. Povedlo se to a máme tři body.

Jak důležitá byla branka Daniela Vašulína krátce před koncem prvního poločasu?

Velice. Před půlí jsme dali vyrovnávací gól a ten je vždy hrozně důležitý. Pak to šlo nahoru a vyhráli jsme zaslouženě.

Po změně stran přišla vaše nádherná branka, když jste ze třiceti metrů vyslal dělovku, která skončila až za Berkovcem.

Dostal jsem balon na střed, byl jsem tam úplně sám, říkal jsem si, že to vystřelím a buď to poletí někam do šibenice, nebo hodně nahoru. Jsem rád, že to tam takhle padlo.

Dal jste někdy podobný gól?

To ani nevím. Myslím, že z takové dálky byl první. Ale jak už jsem říkal, jsem hlavně rád za tři body.

I do Brna vás přijeli podpořit věrní fanoušci.

Rozhodně jim patří dík, že nás takhle skvěle podporují.