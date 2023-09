Kariéru odstartoval v Košicích. Už v mládežnických letech si ho však vyhlédla pražská Dukla. Do ligy pak slovenský fotbalista Samuel Dancák (25) poprvé nakoukl v Mladé Boleslavi. Teď už v dresu Hradce Králové, který ho po velkém zájmu sportovního ředitele Jiřího Saboua i hlavního trenéra Jozefa Webera získal na roční hostování, bude šikovný fotbalista u významného okamžiku východočeského klubu.

V neděli se slavnostně otevře nový Malšovický stadion. Na něm Votroci sice už dva zápasy odehráli, ale tentokrát to bude se vší parádou. Pro fanoušky jsou připraveny zajímavé koncerty i doprovodný program.To hlavní se ale odehraje na hřišti. Hradec v rámci 7. kola FORTUNA:LIGY přivítá od 20 hodin silnou Olomouc. „Doufám, že nás lidi poženou i proti Olomouci a že to bude pro všechny super akce završená výhrou,“ přeje si Dancák.

V Hradci jste nějaké tři týdny, jak se vám to na východě Čech zatím jeví?

Pro mě to byla docela neznámá, ale už jsem se tu trochu zabydlel. Kluci jsou super, rychle mě přijali do kabiny. Mám z toho jen dobré pocity.

Už jste se stihl přestěhovat?

To jste se trefil, akorát ve čtvrtek jsem se stěhoval, takže už jsem tu nastálo.

Do českého fotbalu jste nakoukl v pražské Dukle, už během působení v hlavním městě o vás měl sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou projevit zájem, vybavujete si to?

Popravdě jsem o tom nevěděl. (usmívá se) Bavili jsme se spolu a on vzpomínal, že tehdy na to nebyla úplně vhodná doba a zrealizovalo se to až teď.

I teď se jednání poměrně táhla. Pro hráče je to asi vždy hodně nepříjemné, když v rozjeté sezoně úplně neví, co bude. Viďte?

V Mladé Boleslavi byla složitá situace právě v tom, že jednání se natahovalo. Já jsem trénoval mimo tým a neměl jsem takové tréninkové zatížení, jaké bych si představoval a vlastně ani to zápasové v přípravě. Hlavní pro mě je, že se to nakonec dalo do kupy a jsem tady.

Ve městě automobilů jste byl tři sezony, cítil jste, že už potřebujete nějakou změnu?

Boleslav mi dala najevo, že do této sezony se mnou nepočítají do týmu. Myslím si, že ten čas nějak vyústil do toho, že změna byla vynucená. Samuel Dancák.Zdroj: www.fchk.cz

Hradec se tak zdá jako ideální volba k tomu, že znovu začnete hrát pravidelně?

Z pohledu toho, že mě sem chtěl pan trenér i sportovní ředitel, tak ano. Pokud budu předvádět výkony, na které mám a ukážu, co umím, tak věřím, že je to ideální platforma pro to, abych byl co nejvíce vytěžovaný a dařilo se celému týmu.

V posledním kole jste v Ďolíčku s Bohemkou prohráli 1:2, kde hledat příčiny?

Na Bohemce jsou to vždycky specifické zápasy. Myslím si, že jsme do toho vstoupili dobře, paradoxně jsme z jejich prvního rohu dostali po odraženém míči gól. Pak se zápas překlopil na jejich stranu. My jsme si to však rozebrali a budeme lépe připraveni v dalších duelech.

V neděli celý Hradec ožije fotbalem, když se bude slavnostně otevírat stadion. Pro lidi jsou připravené koncerty i doprovodný program. A hlavně se bude hrát ligový zápas proti Olomouci, který bude mít výkop netradičně od osmi večer. Bude pro vás pozdní začátek v něčem speciální?

Určitě to má takový nádech, že jde o něco výjimečného. Já osobně se na to strašně těším. Celkově to teď mám u všech domácích zápasů, protože je to pro mě úplně něco nového. Nejsem zvyklý hrát před tolika fanoušky. Proti Zlínu byla úžasná atmosféra a jsem rád, že jsem to mohl zažít. Diváci dokážou být jako dvanáctý hráč, já to tak určitě vnímal. Doufám, že nás poženou i proti Olomouci a že to bude pro všechny super akce završená výhrou.

Máte k pozdějšímu startu utkání nějaké uzpůsobené tréninky?

Uzpůsobí se až poslední trénink před zápasem, kde doladíme nějaké věci, jinak máme normální režim.

V Hradci jste služebně nejmladší a hned jste u takové velké akce, co na to říkáte?

Bude hodně lidí, bude pestrý program, to je fajn. Pokud se vše podaří zrealizovat, protože tyto velké akce jsou občas chaotické, tak to bude super. Věřím, že si s tím všichni poradí, především my na hřišti.

Nejvyšší česká liga je sice na začátku, ale je o ní velký zájem. Na Hradec chodí 9000 fanoušků…

V Boleslavi divácká podpora nebyla až taková. Je to výrazná změna a doufám, že dobrými výkony budeme držet lidi na stadionu, protože, když jsme si je dvěma domácími zápasy získali, tak v tom budeme chtít pokračovat, aby nás podporovali a abychom konkurovali fanouškovsky silnějším týmům.

Jak jste zmínil, úvodní dva domácí duely jste zvládli skvěle. Teď vás však čeká trošku těžší kalibr. Přijede Olomouc, která je na začátku sezony ve velké herní pohodě, co očekáváte?

Rozhodně těžký zápas. Už v průběhu týdne jsme se na to připravovali, ještě to během víkendu doladíme. Bude to jiný zápas než ty první dva domácí. Olomouc je rozběhnutá. Ale nám se doma daří, posbírali jsme víc bodů než venku, kde to zatím není úplně ono. Vnímáme, že jsme doma na novém stadionu a s publikem v zádech silnější. Potřebujeme si to udržet, Olomouci se to budeme snažit znepříjemnit a porazit ji.

Ve čtvrtek se hrálo poslední kolo kvalifikace evropských soutěží, sledoval jste české a slovenské týmy v akci?

Víte co, sledoval jsem to tentokrát pouze okrajově, protože jsem se stěhoval. Byla to trošku hektické. (směje se) Je výborné, že české týmy se dostaly do Evropské ligy. Trnava zvládla postoupit do Konferenční ligy.

Co Slovan, který schytal v Limassolu debakl?

Výsledek 2:6 mluví za vše. Úplně jim to nevyšlo, ale i Konferenční liga je fajn. Sice je možná méně finančně zajímavá, ale podstatné je, že budou hrát Evropu, že budou hrát skupinu a proč by nemohli postoupit dále? Šance tam jsou rozhodně větší. Já budu všem českým a slovenským týmům držet palce.