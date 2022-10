Byli lepším týmem, hráli dlouhou přesilovku a měli hned několik velkých šancí, ze kterých mohli zápas rozhodnout. Fotbalisté Hradce Králové však na Letné skórovali pouze jednou zásluhou Kubaly ze 13. minuty a favorizovaná Sparta je i v deseti, po vyloučení Čvančary, potrestala.

Dvěma slepenými góly mezi 52. a 57. minutou, o které se postarali Sörensen a Kuchta, vývoj utkání otočila a došla si pro tři body. Hořkost porážky v dobře rozehraném zápase umocňuje fakt, že oba góly Pražanů byly vstřeleny po sporných situacích a podle opakovaných záběrů nejspíš platit neměly.

Zdroj: www.fchk.cz/youtube

„Obě branky Sparty jsou neregulérní. První je situace s obráceným rohem. Žádný roh to není, což se opakuje, a druhá branka byla z ofsajdu,“ řekl na tiskové konferenci rozmrzelý hradecký trenér Miroslav Koubek a dodal: „Všichni to vidí a VAR to nevidí, tak tomu nerozumím. To je pro mě nepochopitelné.“

S výkonem svých svěřenců mohl být však i přes prohru spokojen. Na Spartě podali nebojácný výkon. Neproměněné příležitosti však Votroky stály zisk bodů. „Měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili. Tam je důvod naší prohry. Jen Filip Kubala mohl dát tři góly, spolu s Vašulínem jich mohli vstřelit pět,“ uvedl Koubek.

A měl pravdou. V 66. minutě se o vyrovnání mohl postarat Kubala, ale v ideální pozici mířil hlavou mimo tři tyče. Následně se počet sil na hřišti vyrovnal, když červenou kartu obdržel Smrž a když Vašulínovu tvrdou střelu k tyči zneškodnil Kovář z výhry se radovali domácí. Hradec má po deseti kolech na svém kontě solidních čtrnáct bodů, z posledních pěti zápasů však vyhrál pouze jednou. V příštím zápase bude v sobotu od 16 hodin hostit Teplice.