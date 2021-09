Mladý hradecký záložník mohl v prvním poločase vyrovnat na 1:1, jeho střelu však gólman Aleš Mandous za svá záda nepustil. „Myslím si, že jsem to trefil dobře, ale brankář moji střelu viděl a míč vyrazil. Byl to dobrý zákrok gólmana,“ řekl Soukeník, jenž tak stále na první ligový gól čeká.

„Pro každého je sen zahrát si na takovém stadionu. Těšil jsem se na to. Jen mě mrzí, že to nedopadlo lepším výsledkem," řekl po zápase 9. kola FORTUNA:LIGY dvaadvacetiletý střední záložník. Nakonec musel stejně jako celý tým Votroků spolknout porážku 1:4.

