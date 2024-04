Hradec bohatým bral a Slavia ztratila výhodu



Stejná sezona, poslední zápas základní části. Do té doby vedoucí Slavia může potvrdit před nadstavbou první místo a zajistit si výhodu. Proti zachráněnému a ve střední skupině pevně usazenému Hradci by to neměl být žádný problém.

Hradec znovu potvrdil, že na Slavii umí. Remízou v Edenu pomohl Spartě

Jenže ejhle. V 7. minutě napřáhl zpoza vápna Kučera, Votroci vedli. Domácí favorit dokázal rychle srovnat po vlastenci Gabriela. Do konce utkání zbývalo moře času, Slavia tlačila, ale gólmana Bajzu už do závěrečného hvizdu nepřekonala. Do čela šla Sparta a svoji jízdu i za přispění Východočechů dotáhla až k titulu.