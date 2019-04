Ještě v pátek vedl v přípravném utkání karvinské fotbalisty proti Opavě. Vyhráli 1:0. Pak dal mužstvu volno.

Jenže až se hráči sejdou na pondělním tréninku, Roman Nádvorník už je čekat nebude. Od týmu byl odvolán. „Důvodem jsou neuspokojivé výsledky a pouze jedenáct bodů po polovině základní části FORTUNA:LIGY,“ uvedl sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk v klubovém prohlášení.

Pětačtyřicetiletý Roman Nádvorník vedl Karvinou v patnácti ligových zápasech s bilancí tří výher, dvou remíz a deseti porážek. Spolu s ním končí i asistent Zdeněk Koukal. „Oběma děkujeme za práci, kterou tady odvedli. V další trenérské kariéře jim přejeme všechno dobré,“ dodal Lubomír Vlk.

Nádvorník: Nečekal jsem to

Konec trenéra Nádvorníka u mužstva přišel jako blesk z čistéh nebe. Překvapení to bylo nejen pro karvinské fanoušky, kteří na sociálních sítích spustili vlnu nevole, ale i pro samotného Nádvorníka. „Pro mě to je také šok. Ani jsem nestačil mluvit se všemi hráči, jen s některými. Mluvil jsem i s dalšími novináři a nikdo to pořádně nechápe. Jsem z toho opravdu zaskočený,“ působil Nádvorník udiveně.

Fakt, že už Karvinou dál nepovede, se mu neskousával lehce. „Důvodem mého odvolání byly špatné výsledky, ale já myslím, že jsme tady začali budovat něco perspektivního a zůstalo za námi hodně pozitivních věcí. Půlka základní sestavy je nová, zabudovali jsme do ní odchovance klubu a další mladé hráče. To jsou určitě klady,“ mínil Nádvorník. O svém odvolání se dozvěděl z úst majitele klubu Jana Wolfa v sobotu.

Zprávu přijal s rozpaky. „Opravdu nevím, naše hra měla od zápasu na Baníku nějaké parametry. Ano, výsledky scházely, ale jistě by přišly, stačilo vytrvat. Povedl se nám přesun Filipa Panáka na stopera, tým hrál atraktivně a nátlakovou hru, za kterou jsme v médiích sklízeli uznání. Opravdu mě mrzí, že musím končit. Samozřejmě Karviné děkuji za šanci, kterou mi dala, poděkovat bych chtěl za spolupráci hráčům a hlavně karvinským fanouškům, na které budu vzpomínat. Jsem z toho zklamaný,“ přiznal Nádvorník.