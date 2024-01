Už zítra se vydají na zahraniční soustředění, v zimní pauze už druhé. Fotbalisté Hradce Králové po Maltě naberou směr Turecko. Na palubě letadla nebude chybět ani nejnovější akvizice Votroků středopolař Daniel Kaštánek, který přichází z rezervního týmů pražské Sparty.

Takhle se Votroci připravovali na Maltě, ve čtvrtek odlétají do Turecka. | Video: Deník/Vladimír Machek

Co si od Kaštánka ve městě pod Bílou věží slibují? „Dan je talentovaný fotbalista, odchovanec pražské Sparty a mládežnický reprezentant. Jeho výkony jsme sledovali již delší dobu a nyní věříme tomu, že je připraven na nejvyšší soutěž,“ říká na adresu nadějného hráče sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou a dodává: „Je to konstruktivní hráč do středové řady. Umí podržet míč, zároveň je silný v situacích jeden na jednoho i v předfinální fázi.“

Sabou znovu vsází na osvědčenou linku Sparta B – Hradec. Východočechům se znamenitě povedly příchody Adama Gabriela, Matěje Ryneše či Daniela Horáka. Větší minutáž postupně sbírá i Petr Pudhorocký. „Vidím, že zde kluci uspěli, tak vím, že se mohu pokusit o to samé. Chci tady hrát co nejlépe, abych pomohl Hradci,“ přeje si Kaštánek.

Dvacetiletý střední záložník na podzim naskočil do 16 duelů druhé ligy a vstřelil dvě branky. Na soutoku Labe a Orlice by se rád natrvalo prosadil v nejvyšší soutěži, ve které si za Spartu loni připsal dva starty. „Chci přidat další. Důležité je zůstat zdravý, potom je předpoklad, že se mně i týmu bude dařit,“ uzavřel.

Potvrzeno! Ševčík míří do Prostějova

O tomto přesunu se v posledních dnech hodně spekulovalo a zkušený stoper, který se na východě Čech neprosadil podle představ, nakonec dostal od Hradce zelenou.

„Prostějov projevil o Ondru Ševčíka velký zájem, o jeho služby usiloval dlouhodobě. Ondra má svolení k tomu, aby se na start jara chystal už v Prostějově. Formu jeho tamního působení aktuálně řešíme,“ okomentoval Sabou pro klubový web.

Ondřej Ševčík.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz