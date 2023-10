/FOTO/ Fotbalový klub FC Hradec Králové a Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov navázaly spolupráci týkající se výpomoci studentů z oboru Management sportu.

Studenti bydžovské školy pomáhají na Malšovickém stadionu. | Foto: archiv školy

Studenti v rámci spolupráce pomáhají s drobnými činnostmi na novém Malšovickém stadionu v době prvoligových zápasu. Podporují tak královéhradecký klub a zároveň absolvují zajímavou praxi.

Studenti bydžovské školy pomáhají na Malšovickém stadionu.Zdroj: archiv školy„Jejich činnost spočívá v pomocných pracích v útrobách stadionu, ale i třeba přímo na hřišti během poločasové přestávky. Snažíme se tím o vytváření lepší atmosféry,“ nastínil Jan Šmidrkal, garant oboru Management sportu na novobydžovské škole.

„Tyhle možnosti v rámci studia se snažíme dát žákům proto, abychom jim zpestřili výuku a aby se všechno naučili v praxi,“ dodal třiatřicetiletý učitel.

Spolupráce školy s Votroky započala domácím utkáním jedenáctého kola FORTUNA:LIGY mezi FC Hradec Králové a AC Sparta Praha, které skončilo vítězstvím favorizovaného hostujícího celku a lídra tabulky v poměru 3:1.

Bývalý sparťan a momentálně trenér Jan Šmidrkal vede budoucí sportovní manažery

„Bylo to skvělé, pomáhali jsme v útrobách stadionu i přímo na hrací ploše. Myslím si, že naši studenti si to užili, byl to pro ně pěkný zážitek. Současně jsme tím byli prospěšní fotbalovému klubu. To nás samozřejmě moc těší,“ pochvaloval si Šmidrkal.

V budoucnu by se měla vzájemná spolupráce prohloubit o další činnosti například v mládežnické kopané.

