Vladimír Machek dnes 00:04

V létě k návratu zlákali Adama Vlkanovu, teď do fotbalového Hradce Králové míří další velké jméno. Urostlý stoper Tomáš Petrášek se vrací z Jižní Koreje do Česka a v následujících dnech by se měl stát novou posilou Votroků.