Hradec se nepoučil z minulého týdne a i v Ostravě hrál stejně jako proti Mladé Boleslavi drtivou většinu zápasu v oslabení. Kučera došlápl ve 13. minutě Kubalu, zpětně si na zákrok posvítil VAR, a po vlastním přesvědčení u videa tasil rozhodčí Machálek zaslouženou červenou kartu.

Do vedení mohli jít paradoxně Východočeši. Vlkanova ve vápně vykoupal Boulu, ten ho fauloval a pískala se penalta. K té se postavil Mihálik, jenže gólman Markovič jeho pokus doprostřed branky vyrazil nohou. Po půlhodině hry ještě nebezpečně pálil Vlkanova, ale pak už převzal otěže zápasu do vlastních rukou Baník.

Pojezného dělilo od gólu několik centimetrů, když jeho projektil těsně minul šibenici. Následně se krásně uvolnil Ewerton, jeho střelu však zablokoval Čihák. A když v nastavení první půle pálil Kubala pouze do břevna, do šaten se odcházelo za bezbrankového stavu. Břevno zachránilo Zadražila také po hodině hry, tentokrát proti dělovce střídajícího Prekopa.

Stejný hráč šel v 72. minutě sám na královéhradeckou branku, aletutovku trestuhodně zahodil, když mířil vedle. Pak se několikrát vyznamenal hradecký brankář, jenže v 90. minutě byl bez šance. O výsledku totiž nakonec rozhodla pořádná haluz. Rigo pálil zpoza branky do těla Aririerisimiho, od kterého se balón odrazil do protipohybu Zadražila.

„Jsou to rány, které jsme tady museli prožít. Připravovali jsme se na něco celý týden a hned na začátku to padne, pak penalta, kterou neproměníme. Kluci odevzdali maximum, bránili jsme, co to šlo a nakonec sek Baníku přiklonilo štěstí. Je však potřeba přiznat, že tlak byl velký,“ zhodnotil utkání hradecký kouč David Horejš. Ten navíc přišel o další hráče ze své sestavy.

Příští týden doma proti pražské Dukle se bude muset obejít bez Kučery, jenž bude pykat za vyloučení, svalové zranění si navíc přivodil Čmelík.