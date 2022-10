Východočeši si připsali třetí výhru v řadě a jejich skvostná jízda pokračuje, když před derby s Pardubicemi, které se hraje příští týden v Mladé Boleslavi, mají 23 bodů. V tabulce se dělí o třetí místo s pražskou Spartou, navíc se vzdálili týmům pod sebou.

BLESKOVÉ VYUŽITÍ

První poločas utkání solidní divácké návštěvě příliš fotbalové krásy neukázal. Zajímavé situace přinesl až jeho závěr. Ve 39. minutě našel Smrž Kubalu, ale hradecký útočník střelou z otočky těsně minul. V nastaveném čase se domácí dožadovali penalty, když podle nich Kodeš fauloval Havla. Rozhodčí však po konzultaci s videorozhodčím situaci jako faul nevyhodnotil.

Druhá půle začala pěkně zhurta. Ve 47. minutě fauloval Havel ostře Kubalu a viděl žlutou kartu. Po zhlédnutí videa však sudí verdikt změnil a českobudějovického obránce poslal předčasně do sprch. Pro hosty začala dlouhá početní výhoda. S jejím využitím však svěřenci trenéra Miroslava Koubka dlouho neotáleli. V 53. minutě Gabriel našel Kubalu, který z pravé strany střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre zápasu. Pojistku mohl v 64. minutě přidat Vašulín, ale ve stoprocentní příležitosti ho vychytal brankář Janáček. Hosty však neproměněná šance dlouho mrzet nemusela. Hned o minutu později totiž našel Vašulín ve vápně přesně Kubalu, který se opět nemýlil.Gólovou tečku za utkáním udělal v 88. minutě střídající Matěj Koubek, který se prosadil po dobrém pasu od Kubaly.

„Pro nás je to velmi cenné vítězství. I když výsledky Českých Budějovicích na domácím hřišti nebyly kdovíjaké, tak to mužstvo stále považuji za velmi dobré, dokazují to v zápasech venku, vážíme si toho,“ hodnotil další vítězné utkání trenér Koubek. „Ve druhé půli nám nepochybně prospělo, že soupeř dostal červenou kartu. Vycítili jsme šanci, kterou jsme za chviličku dokázali vhodně využít. Kubala se trefil po delší době, přišlo to v pravou chvíli. Druhý gól po skvělé spolupráci hrotových hráčů nás dostal do pohodové situace,“ doplnil Miroslav Koubek.